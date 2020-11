A murit proprietarul apartamentului din Galaţi unde s-a produs deflagraţia devastatoare din urmă cu 6 zile

Bătrânul de 89 de ani, în apartamentul căruia s-a produs o puternică explozie în urmă cu aproape o săptămână, a decedat la spital din cauza arsurilor. Specialiştii au stabilit că deflagraţia s-a produs în urma unei acumulări de gaze în locuinţa acestuia.

„După deflagraţie am primit un raport de la Inspectoratul de Stat în construcţii, din care am constatat că explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze într-un apartament situat la parterul blocului N6. S-a luat măsura de interzicere a folosirii scării numărul 5 a blocului N6 până la primirea raportului de expertizare tehnică. Am primit şi un memoriu tehnic al expertului tehnic care a stabilit că sunt anumite elemente din structura blocului care ar trebui consolidate. S-a dispus ca acea scară să nu fie folosită decât de aceia abilitaţi a face verificări. Urmează ca apoi, după consolidare, să se efectueze o altă expertiză tehnică, ocazie cu care se vor dispune noi măsuri. Din informaţiile pe care le deţin eu, sunt zece apartamente în scara blocului afectate”, a declarat Eugen Hristache, prefectul judeţului Galaţi.

Primăria Galaţi a efectuat 47 de anchete sociale la blocul N6, unde a avut loc explozia, şi le-a pus la dispoziţie locatarilor afectaţi spaţii de cazare temporare în apartamentele de intervenţie ale municipalităţii. Persoanele care vor accepta cazarea în aceste spaţii, vor primi cazarmament şi hrană de la Cantina de Ajutor Social.

Până acum, au fost înregistrate două cereri de cazare în aceste spaţii. Municipalitatea analizează şi căile legale prin care poate susţine financiar reabilitarea imobilului afectat de deflagraţie.

