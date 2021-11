Şcoli din mediul rural cu rată de vaccinare de 18%. Primar: „Noi suntem neam de răzeşi!”

Potrivit statisticii realizate de Inspectoratul Şcolar Galaţi, la capitolul şcoli din mediul urban, cea mai ridicată rată de vaccinare au Şcoala Gimanizală nr. 25 din Galaţi şi Şcoala „Grigore Hagiu” din Tg. Bujor, respectiv un procent de peste 80 la sută.





La polul opus se află Şcoala nr. 24 din Galaţi cu un procent de 39% şi Şcoala „Iorgu Iorda” din Tecuci cu doar 25 la sută dintre cadrele didactice vaccinate. Doar Grădiniţa ”Step By Step” din Galaţi şi Şcoala Postliceală „Feg” au procent de 95 la sută.

În ceea ce priveşte clasamentul pe licee, cel mai bine stă Liceul Teoretic „Sf.Maria” din Galaţi, cu un procent de 92.16%. Pe locul se află Colegiul „Vasile Alecsandri”-CNVA, cel mai prestigios liceu din municipiul Galaţi, care are o rată de vaccinare de 86,90 la sută. Colegiul „Costache Negri” are un procent de 83,50 la sută, în timp ce Colegiul de Agricultură din Tecuci stă cel mai prost, având doar 28,05% dintre profesori vaccinaţi. Totodată, o rată de vaccinare modestă are şi Seminarul Teologic: 43,08 la sută.

Director: „Atâta timp cât nu este legislaţie, nu putem face noi nimic!”

La polul opus se află mai multe şcoli şi grădiniţe din mediul rural, unde rata de vaccinare nu ajunge nici măcar la 20 la sută. Este vorba de Grădiniţa cu Program Prelungit „Benthal” din Tecuci, unde rata de vaccinare este de 12,50 la sută. Pe locul doi se află Şcoala Gimnazială din comuna Barcea, care are o rată de vaccinare de doar 18,18 la sută.

Conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 2 din Barcea spune că a făcut mai multe şedinţe cu cadrele didactice pe tema vaccinării, însă este decizia aparţine fiecăruia dacă se imunizează sau nu.





„Cei mai mulţi sunt tineri, unii au trecut prin boală, au anticorpi şi, probabil, vor să mai aştepte. Noi am făcut şedinţe, vom mai face, am discutat cu ei, dar fiecare ştie ce e mai bine pentru el. Atâta timp cât nu este legislaţie, nu putem face noi nimic” , ne-a declarat Ilie Petriţa, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 2, din comuna Barcea.

Primar: „Dacă îl dădeam contracost şi pe sub mână, lumea venea să se vaccineze”.

La Şcoala din comuna Smulţi, 23,81 la sută din cadrele didactice sunt vaccinate. În localitate rata de vaccinare este de doar 30 la sută, iar primarul spune că de vină sunt guvernanţii, care nu au ştiut cum să-i convingă pe oameni să se imunizeze: „În campaniile electorale se dau mici şi bere, dar una e votul, alta e înţepatul”.

„Am avut caravana mobilă de vaccinare. S-au vaccinat 17 persoane, rata de vaccinare este în jur de 30 la sută la noi în localittate. E lumea îmbătrânită şi reticentă. Oamenii stau toată ziua la televizor, iar informaţiile care circulă îi zăpăcesc. Noi suntem neam de răzeşi, suntem mai reticenţi, mai conservatori. Eu cred că nu s-au luat cele mai bune decizii în privinţa vaccinului. Dacă îl dădeam contracost şi pe sub mână, lumea venea să se vaccineze. Că aşa e românul. Dacă au dat vaccinul gratis şi au dat şi mici şi bere.... degeaba! În campaniile electorale se dau mici şi bere, dar una e votul, alta e înţepatul. Noi am fost mai organizaţi în campaniile electorale”, susţine Costică Gafton, primarul localităţii Smulţi.

Sunt, însă, şi şcoli din mediul rural unde procentul de vaccinare în rândul cadrelor didactice este de peste 70 la sută, cum ar fi: Tuluceşti, Slobozia Conachi, Hanu Conachi, Rădeşti, Brăhăşeşti Vânători, Rediu, Cavadineşti, Băneasca, Cuca şi Vlădeşti.

