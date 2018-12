Tabăra de la Gălăciuc ar putea deveni tabără IT. Cum s-a pierdut Ecaterina Andronescu în Munţii Vrancei, în căutarea centrului de agrement

Prezentă la Focşani, la inaugurarea bazei de practică a Colegiului Economic "Mihail Kogălniceanu", Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale, a vorbit despre un vis mai vechi pe care îl are cu privire la tabăra de la Gălăciuc.

Deşi cunoşte faptul că acolo are loc de 25 de ani un mare concurs naţional de informatică, "InfoEducaţie", Ecaterina Andronescu spune că ar dori ca tabăra să se transforme în una naţională de informatică. Ministrul a povestit şi o păţanie de acum 17 ani, când s-a pierdut în munţi, pe un drum forestier.

"Tabăra este pe teritoriul Vrancei, nu pleacă nimeni cu ea de acolo şi să o transformăm într-o tabără IT. În 2001, domnul profesor Onea a venit şi a cerut o sumă, mi s-a părut mie foarte importantă, pentru acea tabără. Eu am zis că sunt cam mulţi bani, îl ştiam ca un profesor foarte serios care a făcut multe aici în Vrancea, trebuie să-i recunoaştem meritele şi am zis să mă duc să văd ce face. Şi am plecat eu pe un drum greşit, pe un drum forestier şi nu ştiam unde să ajung. Şi am ajuns la Gălăciuc seara, cred că era ora 8.00 sau 9.00. Toată lumea era la computer, l-am felicitat pe domnul profesor şi de atunci am acest lucru în minte. Haideţi să facem o tabără naţională de informatică acolo, şi cu ajutorul judeţului. Încercăm să transferăm tabăra la judeţ”, a spus Ecaterina Andronescu.

Tabăra Gălăciuc are o capacitate de 200 de locuri, sală de mese, terasă, club unde se pot desfăşura activităţi cultural-educative, locuri de joacă pentru copii, precum şi o scenă în aer liber pentru spectacole. Înainte de 1989, tabăra era extrem de căutată de elevi din toată ţara, fiind situată în mijlocul unei păduri de pin.

Centrul de agrement, care se află în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, a suferit o perioadă după Revoluţie, dar a reintrat în anul 2006 în circuitul turistic, după ce Direcţia pentru Tineret Vrancea a investit sume importante de bani în modernizarea spaţiilor de cazare.

Tabăra poate fi închiriată nu doar de elevi şi tineri, ci de orice persoană care vrea să petreacă un weekend în munţii Vrancei.