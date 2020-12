Mărturisirea unui preot participant la Revoluţie: „Am sentimentul că sunt slujitor într-o societate comercială”

În decembrie 1989, Ionel Ene era secretar al protopopiatului din Vrancea şi spune că a avut visuri mari legate de modul în care va evolua societatea românească.

„Sunt într-o postură delicată. Dacă ar trebui să vorbesc în postura de slujitor, ar trebui să tac din gură. De ce? Dinescu a spus odată ca popii să-şi vadă de babele lor şi să nu mai iasă în public. Eu vreau să vă spun că am măsura cuvintelor şi să vă spun că biserica a greşit extraordinar de mult în 1990. Dacă mai marii mei m-ar auzi, s-ar putea să mă caterisească, dar sper să mă ierte. Şi sper în acelaşi timp să creadă că ceea ce spun nu spun nici de complezenţă, nu am nevoie de absolut nimic şi dacă i-am greşit cuiva îl rog să mă ierte. Am fost un mare visător şi am sperat enorm de mult”, le-a spus preotul Ene celor prezenţi la dezbatere, autorităţi şi revoluţionari.

„Biserica a greşit”

Părintele Ene susţine că în acele zile a fost rugat de revoluţionari să vină alături de ei şi să îndemne populaţia la calm şi credinţă, cu ajutorul harului cu care a fost hărăzit. Ulterior, lucrurile au mers într-o direcţie greşită şi face răspunzătoare de acest lucru chiar biserica, care nu şi-a înţeles menirea, după 45 de ani de comunism.

„M-am înşelat. Biserica a greşit. De ce? Pentru că până în 1989 biserica a fost ţinută în ghetou. În 1989, i s-a spus să iasă la înaintare şi noi nu am avut capacitatea să înţelegem care ar trebui să fie pasul pe care îl facem. Dintr-un anonimat extraordinar, am fost duşi în faţă ca să fim compromişi. Iar biserica a continuat să se compromită pentru că nu şi-a înţeles menirea. Dacă ar fi să fiu sincer cu mine şi să fiu iertat în acelaşi timp, biserica este cea mai minunată taină a existenţei umane. Biserica este taina întâlnirii omului cu Dumnezeu. Dacă ai trăit această taină, te lupţi să ţi-o adânceşti. Biserica nu a reuşit să întărească taina întâlnirii omului cu Dumnezeu, în propriul suflet, ceea ce am visat eu. Din nefericire, am sentimentul că societatea a reuşit să facă altceva din biserică, am sentimentul că sunt slujitor într-o societate comercială”, a mai spus preotul Ionel Ene.

Acesta a făcut şi o mărturisire despre lupta pe care o duce cu sine însăşi, exemplificând printr-o întâmplare recentă, când a înmormântat un localnic vecin cu parohia unde slujeşte, un om extraordinar, căruia nu a reuşit să-i aprindă în inimă flacăra credinţei, să-l determine măcar o singură dată să se spovedească sau să vină la biserică. Iar pentru acest lucru se simte vinovat.

„Asta am făcut 31 de ani. am demolat orice valoare”

Părintele a făcut şi o radiografie a ceea ce se întâmplă în prezent în viaţa politică şi socială, unde oamenii se sfâşie între ei în loc să fie mai buni.

„Ar fi grozav dacă am înţelege în al 11-lea ceas şi politicienii să zică: <<Mă, dacă tu ai făcut rău patru ani hai să îţi arăt eu cum se face bine 4 ani fără să spun odată că vreau să te umilesc, că fac lucruri mai bune ca tine. Dacă eu spun tot timpul că ai făcut rău şi rău, eu sunt expresia răului>>. În sensul acesta ar trebui să gândim măcar de aici în acolo. Faptul că la o şcoală există un profesor care bea noi suntem imediat porniţi să dărâmăm şcoala, să lăsăm copiii analfabeţi. Asta am făcut de 31 de ani. Am demolat orice valoare şi am lăsat copiii analfabeţi. Asta-i starea noastră a naţiunii. Suntem nişte analfabeţi, şi din punct de vedere politic, şi din punct de vedere cultural, şi din toate punctele de vedere. Nu mai vorbesc religios. Asta e convingerea mea”, şi-a încheiat discursul preotul Ionel Ene.

