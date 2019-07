FOTO Colaborare româno-spaniolă la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focşani, în cadrul unui nou proiect Erasmus+

34 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, dar şi şase lideri de grup de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focşani şi Asociaţia de tineret Wubira din Olvera, Spania vor colabora din această toamnă în cadrul unui nou proiect Erasmus+, “Challenge to Change, Challenge to Exchange – Alternative for A Healthy Inclusive Society”.

Proiectul, în valoare de 20.280 de euro, a fost lansat marţi la Focşani, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau", instituţie care are calitatea de coordonator şi vizează realizarea unui schimb de experienţă între tinerii din cele două ţări.

"Cooperarea între Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” şi Asociaţia de Tineret Wubira din Spania văa fi benefică pentru demonstrarea capacităţii de a ne ridica la nivelul standardelor şi valorilor europene, cu impact pozitiv asupra diversificării învăţării în contexte non formale, informale în completarea învăţării formale conform Legii Educaţiei din Romania. Activităţile centrate pe conştientizarea deprinderilor necesare unui stil de viaţă sănătos vin în sprijinul obiectivelor din Agenda 2030 care prioritizează acţiunile europene privind sănătatea. Prin experienţa implementării acestui proiect centrat pe schimbul de tineri de la CTEN şi asociaţia spaniolă Wubira, dorim să oferim comunităţii locale, dar şi la nivel naţional/european un model de cooperare internaţională care sprijină activităţile de incluziune socială a tinerilor cu oportunităţi reduse", potrivit echipei de proiect.

Managerii de proiect din partea Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" sunt Paula Cristina Popescu, manager de proiect şi responsabil financiar, Doina Boboc- responsabil cu pregătirea participanţilor, Alexandra Tătaru- responsabil diseminare si valorizare şi Silviu Daniel Brebuleţ- responsabil cu monitorizarea si evaluarea proiectului, tehnoredactarea ghidului despre stil de viaţă sănătos.

Primii care vor vizita Focşaniul şi Vrancea sunt oaspeţii spanioli, în luna octombrie, proiectul acestora numindu-se "Rural Olympic", iar în luna martie a anului viitor grupul român va întoarce vizita.

