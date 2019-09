Cum recunoaşte primarul Focşaniului că nu are proiecte în execuţie pe fonduri europene: „Nu putem aşa, peste noapte“

La sfârşitul anului trecut, Adevărul Focşani semnala faptul că municipalitatea din Focşani a reuşit "performanţa" de a atrage efectiv, în anul 2018, doar 2.000 de euro fonduri europene, asta deşi prin bugetul local Primăria şi-a propus că va aduce în vistierie două milioane de euro.

La vremea respectivă, primarul Cristi Misăilă a reacţionat nepotrivit, acuzând presa de minciună şi lăudându-se că, de fapt, Primăria Focşani a atras fonduri europene de peste 100 de milioane de euro. Acesta a oferit spre publicare o listă pe care erau înşirate o serie de proiecte, niciunul în derulare.

Întrebarea despre sumele atrase pe fonduri europene i-a fost pusă primarului Misăilă după mai bine de jumătate de an şi de reporterul Paula Herlo, care a realizat în Vrancea emisiunea "România, te iubesc!". difuzată duminică seara de Pro TV, iar răspunsul acestuia nu face decât să confirme ceea ce noi am scris atunci, conform cifrelor execuţiei bugetului local la sfârşit de an.

Reporterul i-a cerut primarului Misăilă să meargă să filmeze pe un şantier, iar edilul a fost obligat să ridice din umeri.

Dialogul dintre reporter şi primar este edificator în acest sens.

"Reporter- Ceva concret, să mă duc să filmez acum, ce pot filma?

Cristi Misăilă - Ceva concret, acum? Pe fonduri europene, în realizare, efectiv nu avem. Nu putem peste noapte aşa, să atragem investitori.

R.- Ce înseamnă peste noapte, că sunt 30 de ani de la revoluţie?

C.M. -Stimată doamnă, într-adevăr, dar eu sunt de trei ani primar!

R. - Şi nici trei ani nu sunt peste noapte!

C.M. - Dacă nu avem o politică economică sustenabilă, care să le ofere în primul rând predictibilitate agenţilor economici în proiectele lor de viitor…

R. - Cine ar trebui să facă această politică?

C.M. - Nu putem noi să facem pe plan local.

R.- Dar cine ar putea să o facă?

C.M. - Guvernul şi Parlamentul, nu?

R. - Şi din ce partid faceţi parte?

C. M. - Eu, în primul rând, fac administraţie publică.

R. - Din ce partid sunteţi?

C.M. - Am candidat pe lista PSD.

R. -Cine face acum politicile fiscale în România?

C.M. -Cei care sunt la guvernare.

R. -Cine?

C.M. -PSD, ALDE!"