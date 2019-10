Cum a ajuns o directoare din Primăria Focşani, suspendată pentru corupţie, şefă plătită regeşte la o societate falimentară

Cristina Costin, fosta şefă a Serviciului de Investiţii din Primăria Focşani, trimisă recent în judecată de DNA pentru fapte de corupţie, are parte de un tratament privilegiat din partea administraţiei locale. În august 2019, Costin a fost suspendată din funcţie, după trimiterea în instanţă a dosarului în care este învinuită că ar fi prejudiciat bugetul oraşului cu aproape 400.000 de lei.

În calitate de inculpată, fosta şefă de la Investiţii a fost numită pe 18 octombrie administrator special al societăţii de termoficare ENET Focşani, firmă aflată în subordinea Consiliului Local Focşani. Societatea a intrat în insolvenţă la începutul lunii octombrie din cauza datoriilor de peste 140 de milioane de lei acumulate în timp. Legea insolvenţei spune că în astfel de situaţii, consiliul local numeşte un administrator special care ţine astfel locul consiliului de administraţie al societăţii.

Salariu brut de 2.700 de euro



Cristina Costin a fost omul de încredere al tuturor celor care s-au aflat la conducerea Primăriei Focşani în ultima decadă, de la fostul primar Decebal Bacinschi până la actualul - Cristi Misăilă. Rămasă fără loc de muncă după trimiterea în judecată, a primit un post „călduţ“ şi bine remunerat la societatea falimentare. Numirea a fost asigurată prin votul Consiliului Local Focşani, la propunerea lui Ionuţ Mersoiu, viceprimar al oraşului. Aprobarea a fost asigurată de votul majoritar al consilierilor PSD, ALDE şi UNPR.



Viceprimarul din Focşani n-a răspuns apelurilor telefonice ale redactorului „Adevărul“, care a încercat să afle ce o recomandă pe Cristina Costin să ocupe o astfel de funcţie şi dacă nu este incompatibilă numirea cu calitatea de inculpat al fostei şefe de la Investiţii. Directorul ENET, Manole Merchea, care va trebui să ducă la îndeplinire sarcinile primite de la Cristina Costin, a precizat că noua sa şefă are la dispoziţiei trei ani, plus un an de prelungire, dacă este cazul, să scoată din insolvenţă societatea.

„Administratorul special trebuie să depună în 30 de zile de la preluarea funcţiei, în tabloul creditorilor, un plan de restructurare şi după începerea planului respectiv va coordona, ca şi obligaţie pe care şi-a asumat-o, îndeplinirea sarcinilor. Am mai lucrat cu dumneaei la proiectele pe care le coordona de la nivelul primăriei“, a declarat Manole Merchea, managerul societăţii de termoficare. În noua funcţie, de administrator special, Cristina Costin va primi o indemnizaţie lunară brută de 12.832 de lei, adică peste 2.700 de euro.



Gaură masivă în bugetul local



Cristina Costin a fost trimisă în judecată, la sfârşitul lunii iulie 2019, pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. În acelaşi dosar are calitate de învinuit şi fostul primar Decebal Bacinschi, faptele de corupţie săvârşite de cei doi având legătură cu atribuirea unui contract pentru iluminatul ornamental de sărbătorile de iarnă, în perioada decembrie 2013 - ianuarie 2014.



Procurorii DNA spun că acest contract s-a făcut la un preţ supraevaluat. Practic, Primăria Focşani a plătit pentru o plasă de lumini 496.880 de lei, producându-se astfel un prejudiciu municipiului de 394.854 de lei şi un folos necuvenit firmei SC Total Strada în sumă de 267.482 de lei. „În demersurile sale, edilul a beneficiat de ajutorul inculpatei Costin Maria-Cristina, care, în calitatea de şef Serviciu Investiţii, Administrarea Fondului Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, a întocmit şi avizat mai multe documente pentru atribuirea contractului respectiv şi ulterior pentru efectuarea plăţilor“, au precizat procurorii DNA.