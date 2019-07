FOTO Decizie în cazul Sorina. Copilul rămâne cu părinţii adoptivi. Curtea de Apel Craiova a respins cererea de revizuire a dosarului adopţiei

În vreme ce Ramona Săcărin, mama adoptivă a Sorinei, a părăsit alături de avocata sa, Clara Istrate, Curtea de Apel Craiova înainte de pronunţarea sentinţei, familia Şărămăt a aflat „la locul faptei“ decizia care le este defavorabilă. Mariana Şărămăt, fosta asistentă maternală, cea care a crescut-o pe Sorina la Baia de Aramă, a început să plângă, în timp ce fiica cea mare, Adelina, a făcut acuzaţii grave.

„Este inadmisibil ce s-a întâmplat astăzi, şi la Curtea de Apel Craiova, dar şi la Bucureşti. Procuroarea rămâne în funcţie şi poate să ia copiii din case fără să întrebe nimeni nimic. Trăim într-o ţară în care hotărârile judecătoreşti se dau prin falsuri, înşelăciuni. Nimeni nu se gândeşte că e în joc soarta unui copil“, a declarat Adelina.

Ramona Săcărin, mama adoptivă a Sorinei, şi familia Şărămăt nu şi-au vorbit pe holul instanţei

„Sunt extrem de trist. Nu pot să cred că nici astăzi... Speranţele sunt din ce în ce mai mici şi există riscul să nu o mai avem niciodată pe Sorina la Baia de Aramă. Am vrut să vorbesc cu Ramona Săcărin pe hol, dar nu a vrut“, a declarat şi soţul fostei asistente maternale, Vasile Săcărin.

Avocatul familiei a declarat, la rândul său, că, deşi în această cauză nu se mai poate face nimic, familia Şărămăt nu renunţă la luptă, cerând, la Tribunalul Dolj, anularea adopţiei, proces în care s-a fixat termen de judecată 27 iulie. Avocatul a acuzat, de asemenea, modul cum a decurs şedinţa de la Curtea de Apel Craiova.

Zeci de oameni protestează în faţa Curţii de Apel Craiova

„Cererea de revizuire a domnului procuror a fost respinsă ca inadmisibilă, hotărârea fiind definitivă, fără cale de atac. În acest proces nu se mai poate face nimic, doar pornită o nouă cerere de revizuire când vor exista hotărâri definitive de condamnare pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni în acest dosar de adopţie şi rămâne să fie judecată şi cererea formulată de către noi, tot în data de luni, 27 iulie, cerere prin care am solicitat anularea adopţiei. (...). Am depus toate diligenţele, acolo noi fiind actorul principal, cererea fiind formulată de către noi“, a declarat avocatul, menţionând şi ce s-a întâmplat în sala de judecată: „Foarte urât, nu mi s-a dat niciodată posibilitatea să iau cuvântul în replică. În timp ce vorbeam, membrii completului de judecată mi-au spus că înregistrez şedinţa, eu aveam notat pe telefon nişte idei principale, am deschis telefonul, l-am pus pe birou, ca să vadă că nu înregistrez. Nu mi s-a întâmplat niciodată, am 10 ani de vechime şi nu mi s-a întâmplat niciodată ca membrii completului de judecată, preşedintele, în speţă, să mă acuze că înregistrez şi transmit în presă. (...) Hotărârea definitivă produce în continuare efecte. Soţii Săcărin sunt în continuare părinţii fetei“, a mai spus avocatul.

În faţa instanţei, aproximativ 30 de persoane venite de la Baia de Aramă protestează, strigând „Jos corupţia“ „Vrem dreptate!“ etc.

Cererea respinsă astăzi de Curtea de Apel Craiova este a treia fără sorţi de izbândă, din cele patru formulate de procurorul general al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prima a fost respinsă vineri, 5 iulie 2019, tot de către Curtea de Apel Craiova, fiind vorba de cererea de suspendare a executării hotărârii definitive de adopţie, iar a doua a fost respinsă miercuri, 10 iulie 2019, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, anumea aceea ce strămutare a dosarului privind cererea de revizuire a adopţiei. O a patra cerere este cea privind ordonanţa preşedinţială prin care i se interzice familiei Săcărin să plece cu Sorina din ţară, dosarul fiind declinat ieri de către Tribunalul Olt către Judecătoria Slatina, care urmează să fixeze un termne de judecată.

