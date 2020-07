Violeta Alexandru, verificări în cluburile de pe litoral. „Am tras un semnal de alarmă. Nu sunt agent de control”

Ministrul Muncii a decis să vină pe litoral pentru a vedea cum gestionează proprietarii cluburilor toate măsurile privind combaterea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

„Eram convinsă că voi găsi aglomeraţie în această perioadă de unde şi îngrijorarea că s-ar putea ajunge să se neglijeze unele obligaţii cu efect asupra sănătăţii clienţilor şi a salariaţilor. Nu caut perfecţiune, vreau să văd bunăvoinţă pentru îndreptarea/îmbunătăţirea a tot ceea ce trebuie”, a scris ministrul pe contul său de Facebook.

Violeta Alexandru a vizitat, însoţită de poliţişti şi inspectori ai ITM Constanţa, şapte cluburi din Mamaia Nord.



Constatările ministrului :

- Aglomeraţie la intrarea în unele cluburi. „M-am strecurat discret printre cei care aşteptau, după ce am ascultat explicaţiile patronilor şi, din câte mi-am putut da seama, este ceva în neregulă cu modul în care se gestionează sistemul de rezervare masă/loc în club. Aş spune că se primesc (prin telefon, în marea majoritate) mai multe rezervări decât este cazul plecând de la principiul că se mai eliberează locuri pe parcurs şi intră cei care aşteaptau, înghesuiţi, la intrare. Aşteptarea se face pe domeniul public; aici nici agenţii de pază nici jandarmii nu păreau cei mai eficienţi. Totuşi, vorbim de 2,3 nopţi (de weekend) când poate fi aglomerat; cred că se poate o mobilizare mai bună”. Lucrurile s-au remediat.

- Angajaţi cu măştile sub bărbie sau atârnând de o ureche. „Bineînţeles, fiecare dintre aceştia tocmai urma să o plaseze corespunzător pe figură; am avut eu ghinionul să îi prind într-un moment de pauză. Sunt convinsă că nu sunt victimele manipulării PSD (virusul nu există, deşi în spitale sunt bolnavi) ci i-am prins eu într-un moment (scurt) de prea mare relaxare”. Lucrurle s-au remediat.

- Cu o singură excepţie, „nu am văzut o preocupare de afişare de informaţii privind măsurile de protecţie, inclusiv de distanţare pentru a le putea vedea, în permanenţă, clienţii de oriunde din local. Clienţii se mişcă de la o masă la alta până formează aglomeraţie. Le-am spus direct patronilor – ori de câte ori se întâmpă, se întrerupe muzica şi li se reaminteşte de măsurile de protecţie valabile pe toată durata serii respective. Eu la măsuri simple mă refer aici. Au posibilitatea să afişeze panouri cu atenţionări, nu este ceva ultra-complicat”. Lucrurile se remediau.

- Sunt culoare de intrare/ieşire marcate dar nu se respectă în totalitate. Lucrurile s-au remediat.

- În unele cluburi clienţilor li se permitea să vină la bar să comande când soluţia pentru evitarea aglomerării acolo este să se servească exclusiv la mese. Lucrurile s-au remediat.

- Sunt suprafeţe, mânere uşi, balustrade pe care sute de oameni pun mâinile. „Cu mici excepţii, nu am văzut personal dedicat să dezinfecteze constant.” Lucrurile s-au remediat.

- Erau dovezi că înregistrau datele de contact ale clienţilor. „Am încredere că se înregistrau bine/complet. Cred că înţeleg toţi patronii acestor localuri că, în orice moment va fi nevoie de aceste liste pentru depistarea unei persoane şi a grupului din care făcea parte atunci când a intrat în club, ele trebuie să fie bine completate.”



„Nu am văzut rea credinţă la niciun patron şi manager cu care am vorbit. Oamenii sunt preocupaţi şi chiar îngrijoraţi că am putea reveni la perioada de criză cu închiderea localurilor. Nici noi nu dorim...Eu nu sunt agent de control, sunt instituţii şi salariaţi ai statului român care trebuie să îşi facă treaba. Eu am tras un semnal de alarmă. Pericolul nu a trecut! Cerem fiecărui român să fie responsabil, oriunde îşi petrece timpul liber şi solicităm ferm patronilor să îşi asume responsabilitatea”, mai spune ministrul.

