VIDEO Programul pe zile al Festivalului NEVERSEA. Cine va cânta pe scenele fantastice de pe plaja Modern

Scenele vor fi ridicate de la finele lunii iunie pe plaja Modern din Constanţa, transformând-o într-un loc fantastic care va crea basmul NEVERSEA.

La cel mai mare festival de pe plajă din Europa, NEVERSEA, vor evolua: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.

Organizatorii au anunţat care este programul pe cele 4 zile de festival, unde publicul se poate plimba de la o scenă la alta, în funcţie de dispoziţie şi de gusturi.

Un abonament costă 499 lei, plus taxe, dar se pot cumpăra şi bilete pentru o zi, la preţ între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe.

