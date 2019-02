Studentă din Republica Moldova care învaţă în România: „În Basarabia este o poartă deschisă pentru şantajul rusesc“

Cetăţenii din Republica Moldova merg duminică, 24 februarie, la vot, în alegerile parlamentare. La Constanţa trăiesc basarabeni aflaţi la studii, care au locuri de muncă şi care şi-au întemeiat aici familii.

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Constanţa a făcut anunţul de interes public:

„Secţia de vot la Constanta pentru Alegerile Parlamentare in Republica Moldova va fi la adresa:

- Universitatea Ovidius, bd. Mamaia nr. 124, Aleea Universităţii nr. 1.

(Cantina Universităţii)

In parcul de la C-uri.

- Dreptul de vot, in baza paşaportului VALABIL.

Program: 08:00- 21:00“.

Otilia Rusu este o studentă eminentă a Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice de la Universitatea Ovidius din Constanţa. Ea îşi va exprima, de asemenea, opţiunea politică, în această duminică, pentru un viitor mai bun al statului-frate.

Otilia a lansat un mesaj către concetăţenii ei chemându-i la vot. Ea speră că basarabenii din diaspora vor da un vot neinfluenţat şi nealterat de alte interese decât cele naţionale. Apelul Otiliei este rostit într-un limbaj care amestecă gândurile unui tânăr erudit cu graiul moldovenesc autentic.

„Republica Moldova de astăzi, care este “copilul din flori al Pactului Ribbentrop-Molotov”, document ce a tăiat în hrinci harta lumii şi a generat sechestru teritorial, crimă şi violenţă, trăieşte în aceste zile momente hotărâtoare pentru dezvoltarea viitoare a ţării.

Teritoriul dintre Prut şi Nistru înregistrează grave probleme de statalitate, dezmăţ politic şi instabilitate economică, care alimentate de incultura politică populară, ce constituie terenul fertil pentru semănarea populismului, este o poartă deschisă pentru şantajul rusesc materializat prin dependenţă energetică şi propagandă.

Antinomia existenţială a proietului de ţară suferă eşec în cadrul relaţiilor internaţionale iar cauza verticalităţii precare şi a zonei gri în care se află ţara este în mare parte legată de incapacitatea recunoaşterii identitare şi de slaba implicare şi informare a tinerilor.

Elevarea şi echilibrarea comprehensibilităţii politice, informarea cu privire la agendele şi programele electorale ale partidelor şi exercitarea datoriei cetăţeneşti constituie primii paşi către un comportament corect al tinerei generaţii care poate pune umărul la determinarea vectorului de orientare internă şi externă a ţării.

Astăzi gândurile mele armonizează cu o afirmaţie a scriitorului şi disidentului român născut în Basarabia, Paul Goma, care răsună în felul următor: <Oamenii au durere de cap, de spate, de pântece. Eu printre alţii am durere de Basarabie>.

Cred cu tărie că în urnele de vot trebuie să se regăsească speranţa şi dorinţa noastră de a ne întoarce acasă, pentru “a răsplăti” locurile în care ne-am născut prin cunoştinţele şi forţele noastre proaspete.

În virtutea educaţiei occidentale pe care avem posibilitatea să o dobândim şi a spiritului patriotic ce ne copleşeşte, sper ca idealul integrării europene să fie factorul determinant în alegerile care vor suplini fotoliile parlamentare cu oameni de încredere care să ne apere şi promoveze valorile democraţiei, libertăţii şi a drepturilor omului la nivel intern şi internaţional“.

Ambasada Republicii Moldova în România a publicat lista secţiilor de votare pentru alegerile parlamentare. Acesta funcţionează în Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Timişoara, Braşov, Craiova, Sibiu, Suceava, Cluj-Napoca.

