Instituţiile publice recomandă folosirea aplicaţiilor online pentru a evita răspândirea COVID-19

Oficiul pentru Cadastri şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa anunţă că a luat o serie de măsuri în vederea prevenirii şi limitării răspândirii COVID-19.

„Vă rugăm să reduceţi la minim posibil vizitele la sediile OCPI şi să utilizaţi, în schimb aplicaţiile on-line (e-Terra, e-mail), precum şi curieratele poştale”, transmit reprezentanţii oficiului.

OCPI Constanţasuspendă, începând de marţi, 10 martie, audienţele acordate de către directorul OCPI Constanţa, inginerul şef şi registratorul şef.

A fost înfiinţat un Call center unde toate persoanele interesate pot obţine informaţii de interes public, precum şi informaţii cu privire la activitatea de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în judeţul Constanţa (BCPI Constanţa / BCPI Mangalia / BCPI Medgidia):

0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanţa,

0241.752.044 - BCPI Mangalia,

0241.821.070 - BCPI Medgidia,

0751.087.595 şi

0751.087.348

Totodată, sunt puse la dispoziţia publicului / persoanelor interesate următoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.



Mentionăm că, programul de lucru al OCPI Constanţa (în perioada în care vor fi disponibile numerele de telefon de mai sus) este de luni până joi între orele 8.30 - 16.30 şi vineri în intervalul 8.30 - 14.00.

ANAF recomandă folosirea aplicaţiilor online

În contextul rãspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19), Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã reaminteşte contribuabililor cã obligaţiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanţã, astfel:



1. pentru depunerea declaraţiilor fiscale, prin intermediul urmãtoarelor servicii electronice oferite de ANAF şi MFP:



1.1. Spaţiul Privat Virtual (SPV) – disponibil pe site-ul Agenţiei, www.anaf.ro;

Pentru înrolarea în SPV puteţi accesa tutorialul video de înregistrare prin accesarea urmãtorului link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice



1.2. Depunere on-line

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Agenţiei, la urmãtorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/Inf_depunere_persoane_fizice

Declaraţiile se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utlizând certificate digitale calificate.



Formularele/declaraţiile fiscale, care nu se pot transmite pentru moment electronic, pot fi transmise de contribuabili şi prin fax sau servicii de curierat.

Datele de contact ale unitãţilor fiscale sunt disponibile la urmãtorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm



2. pentru efectuarea plãţilor, prin intermediul urmãtoarelor servicii oferite de terţi:



2.1. Internet banking;

2.2. www.ghiseul.ro;



Informaţii generale în domeniul fiscal şi IT puteţi obţine prin apelarea Call-center-ului, la numãrul de telefon 031.403.91.60.



Informaţii în scris pot fi obţinute astfel:



a) contribuabilii înrolaţi în Spaţiul Privat Virtual:

- prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot obţine informaţii generale în domeniul fiscal şi IT precum şi informaţii privind situaţia fiscalã proprie;



b) contribuabilii care nu sunt înrolaţi în Spaţiul Privat Virtual:

- prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul Agenţiei - pot obţine informaţii generale în domeniul fiscal şi IT.



Contribuabilii pot obţine noutãţi legislative în domeniul fiscal prin accesarea serviciului Buletin informativ fiscal ce este disponibil în Spaţiul Privat Virtual şi pe site-ul Agenţiei. De asemenea, contribuabilii pot solicita Agenţiei comunicarea de materiale informative în domeniul fiscal pe adresa de e-mail proprie, prin transmiterea unei solicitãri în acest sens prin intermediul Formularului de contact, serviciu disponibil atât în Spaţiul Privat Virtual, cât şi pe site.



Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã informeazã contribuabilii cã lucrul cu publicul se desfãşoarã în unitãţile fiscale exclusiv în incinta spaţiilor destinate primirii contribuabililor.

