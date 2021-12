Secretul unui chinez rătăcit în munţii României a ieşit în final la iveală. Detaliul pe care salvatorii l-au ignorat

Chinezul s-a rătăcit pe 30 noiembrie şi a apelat 112, iar mai mulţi jandarmi montani s-au deplasat la faţa locului şi l-au salvat.

„În jurul orei 09:15 am fost sesizati prin numărul unic de urgenţă 112 ca un cetăţean de naţionalitate chineză are nevoie de ajutor din partea jandarmilor montani. Conform celor declarate, acesta dorea sa ajungă de la Deva la Huedin pe un drum de munte neamenajat, dar masina i s-a defectat si nu poate preciza exact locul unde se află. Singurul sprijin au fost coordonatele GPS care îl localizau undeva la limita dintre judeţul Cluj si Bihor. Cu toate ca traseul a fost îngreunat si de zăpada depusă, in jurul orei 11,30 jandarmii montani bihoreni au reuşit sa ajungă la autovehiculul defect.

Având în vedere ca pasagerul a declarat ca este bine şi nu are nevoie de îngrijiri medicale, jandarmii l-au condus la o pensiune din zona Ip Ponor, unde a fost preluat de jandarmii clujeni veniţi şi ei in sprijin.





Popasul nu va fi de lunga durată deoarece este aşteptată şi o maşină de tractat astfel încât domnul L. Tong să ajungă în siguranţă la destinaţie. Jandarmeria Bihor, siguranţă pentru fiecare”, au scris pe pagina de Facebook reprezentanţii Jandarmeriei Bihor.

Numai că, surpriză: câteva zile mai târziu, chinezul a fost reţinut de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei oraşului Huedin. Aceştia au aflat că autoturismul condus de chinez, un Mercedes în valoare de peste 70.000 de euro, a fost furat din Germania. Cetăţeanul chinez a fost reţinut, iar acum este cercetat sub aspectul infracţiunii de tăinuire.

„Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei oraşului Huedin efectuează cercetări sub aspectul infracţiunii de tăinuire, în cadrul activităţilor fiind dispusă indisponibilizarea unui autoturism în valoare de peste 70.000 de euro. În fapt, la data de 2 decembrie, în urma investigaţiilor operative derulate, poliţiştii de investigaţii criminale au identificat în oraşul Huedin un autovehicul înmatriculat în Germania, care figura ca fiind sustras de pe teritoriul respectivului stat. În baza cercetărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana care ar fi utilizat autovehiculul, un cetăţean chinez, în vârstă de 40 de ani, depistat în oraşul Huedin şi condus ulterior la unitatea de poliţie. Autovehiculul în cauză a fost indisponibilizat pentru continuarea verificărilor, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire”, au informat reprezentanţii Poliţiei Cluj.

