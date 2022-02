Oraş din Cluj, rămas în frig pentru că s-a defectat centrala pe rumeguş. Policlinica, Judecătoria, şcolile sunt fără căldură

Primarul oraşului Huedin, Mircea Moroşan a convocat, joi, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru a face demersuri în vederea obţinerii de resurse financiare de la nivel judeţean sau din fondul de rezervă al guvernului, care să asigure costurile de remediere a unei avarii majore la centrala termică din oraş şi care a dus la întreruperea furnizării apei calde şi a căldurii la mai multe apartamente şi instituţii publice, relatează Ziarul Făclia.

Edilul a anunţat că defecţiunea apărută la centrala cu rumeguş a afectat mai mult de 60 la sută din capacitatea de producţie.

„S-a încercat contactarea mai multor firme specializate în centrale termice sub presiune mai mare de 4 MW. Am primit până ieri patru oferte care ne spuneau cât costă reparaţia şi în cât timp se rezolvă problema. Acestea au variat între 3 miliarde şi 7 miliarde lei vechi, iar termenul de execuţie propus este între două săptămâni şi şase săptămâni. Vom semna contractul cu firma care a oferit un cost de 3 miliarde de lei vechi iar termenul de reparaţii este de maximum două săptămâni. Pentru a face rost de bani am convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru a primi un sprijin financiar în acest sens. Am avut discuţii cu prefectul şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, care ne-au promis că ne vor acorda sprijin financiar pentru rezolvarea acestei probleme”, a spus primarul Mircea Moroşan.

El a precizat că printre cei afectaţi de avaria de la centrala termică se numără două şcoli, locatarii din blocurile ANL, Primăria, Policlinica Trezorăria, Finanţele şi Judecătoria. Edilul a menţionat că până la remedierea problemei de la centrala termică, la şcoli căldura va fi asigurată cu aeroterme şi panouri electrice.

Centrala termică pe rumeguş din Huedin, pusă în funcţiune în anul 2004, a fost construită printr-un program finanţat de guvernele danez şi român, care au sprijinit instalarea unor centrale similare şi în localităţile Întorsura Buzăului, Gheorgheni, Huedin, Vatra Dornei şi Vlăhiţa.

