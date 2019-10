De ce e Pământul plat - Teoriile fanteziste ale organizatorului conferinţei pe această temă de la Cluj 👽

Rus are 54 de ani şi este originar din Mediaş, a făcut Facultatea de Construcţii din cadrul Politehnicii de la Cluj, după care a fugit din ţară în 1989. Timp de un an, el a trecut prin Ungaria, Austria şi Olanda, a primit azil politic în SUA. Tot în SUA a terminat Psihologie Juridică, la John Jay College of Criminal Justice din New York, iar ulterior a făcut un masterat în Educaţie.

Relativ recent, din 2015, a devenit adept al teoriei Pământului plat şi a publicat o carte pe această temă, „La plăcinte înainte”. Adrian Rus este convins că Pământul este plat şi spune că NASA şi alte organisme internaţionale ascund aceste lucruri. Potrivit adepţilor teoriei Pământului Plat, Terra nu este o planetă sferică, ci este un tărâm plat, iar deasupra se află Soarele şi Luna. Ei susţin că au mai multe dovezi în acest sens, dar lumea academică refuză să le asculte. „Adevărul” a discutat cu Adi Rus despre toate acestea în interviul care urmează.

Adevărul: Cine sunt adepţii Teoriei Pământului plat şi ce susţin ei?

Adrian Rus: Suntem oameni obişnuiţi, cei mai mulţi cu studii. Când nouă ni se reproşează că suntem proşti şi nu avem şcoală, din contră. Suntem aici avocaţi, psihologi, profesori, ingineri. În România estimăm că am fi peste 10.000, în lume suntem milioane sau poate chiar zeci de milioane.

-De unde pot să afle informaţii cei interesaţi de această teorie şi unde vă pot găsi?

-Există şi în ţară numeroase grupuri de Facebook, unele deschise, altele nu. Altele sunt deschise pentru discuţii, dar se ajunge de multe ori la polemică, pentru că suporterii Globului recurg la insulte când îşi epuizează argumentele! Deci, începi discuţia, iar ei zic: „dar cum se poate asta pe pământul plat?” Şi îi dai răspunsul, iar el îţi zice de obicei: „Eşti prost, n-ai şcoală, ai creierul plat!”

-Şi care sunt principale grupuri?

-Cel mai mare grup e „Revoluţia pământului plat România. E cel mai mare, are peste 5.000 de membri. Apoi, e grupul „Pământul plat România”, care are peste 2.000 de membri. Şi mai sunt câteva, dar mai micuţe. Eu fac parte în ambele grupuri. Cum spuneam, în ţară suntem cel puţin 10.000.

„Ar putea fi asemănată situaţia cu cea de pe vremea Inchiziţiei”

-Se pare că e totuşi puţină lume la această conferinţă. V-aţi fi aşteptat la ceva mai mulţi oameni?

-Eu m-am aşteptat statistic vorbind să nu fie probleme să se adune 200. De afară au venit mai puţini. Greşeala e că nu am promovat evenimentul afară, din cauza asta sunt mai puţini. Dar o avem pe Sasha Cullen din Candala, care e psiholog, şi domnul Ben Taboo Conspiracy, care nu-şi dă numele întreg. Asta pentru că e avocat şi poate avea probleme. Sasha este membră Mensa. În organizaţia asta nu intră decât cei cu IQ foarte mare. Deci trebuie să dai teste ca să te accepte, e o societate a oamenilor foarte inteligenţi! E şi Oliver Ibanez, cercetător din Barcelona, Spania. El e de profesie avocat, a publicat prima carte despre Pământul plat în limba spaniola şi are peste 390.000 de abonaţi pe canalul YouTube. Şi este şi Lúcio Reis, din Brazilia, care a cercetat în ultimii 15 ani diferite teme legate de viaţa umană pe Pământ. De 7 ani este membru al unui grup de cercetare „Dakila Pesquisas” din Brazilia. Plus, alţii care au intrat şi vor intra prin Skype în direct cu noi. Mulţi alţii nu au putut veni, asta şi pentru că unii se tem de ceea ce ar putea să rişte.

-Şi ce anume ar putea să rişte?

-În ce mă priveşte, eu sunt propriul meu şef, am o firmă de transporturi în America şi nu-mi zice nimeni ce să fac, nu dau socoteală nimănui. De asta pot să mă avânt în subiectul ăsta, deşi mulţi se feresc. Din cauza şefilor. Sunt cazuri, de exemplu un inginer structural din SUA care făcea videoclipuri pe youtube şi explica din experienţa lui de inginer. Dar unii au făcut plângeri la compania care le dă licenţă şi la angajatorul lui şi a fost nevoit să iasă din comunitate. E păcat că nu se apreciază libertatea cuvântului. Chiar dacă nu eşti de acord, care e problema? Eu am opinia mea, tu o ai pe a ta.

-Sugeraţi că ar exista un fel de Inchiziţie care îi urmăreşte pe adepţii teoriei?

-Ar putea fi asemănată situaţia cu cea de pe vremea Inchiziţiei. Şi până la urmă, dacă studiezi bine situaţia de azi, ştiinţa în sine a devenit de fapt pseudo-ştiinţă şi ca un fel de religie. Asta pentru că adepţii lor (n.r.-a pământului rotund) cred în argumente fără dovezi. Toate dovezile pe care ni se prezintă nouă, până la urmă, dacă le iei cu amănuntul, se bazează pe nişte presupuneri. Şi putem să începem de la Big Bang.

Ştiinţa este văzută de adepţii teoriei ca pseudo-ştiinţă

-Mai exact?

-Acolo e prima presupunere! „Din nimic a explodat şi s-a făcut totul”, da? Pe orice fizician îl întrebi ce a fost prima dată… înţeleg, ce a fost după îmi poţi explica. Dar şi după Big Bang este o discrepanţă acolo, pentru că zice: „în primele zecimi, fracţiuni de secundă, a accelerat”, da? Deci, o explozie are viteza maximă la început, în punctul zero, şi apoi tot încetineşte. Dar nu, la Big Bang a accelerat după explozie, da?… o perioadă scurtă. Şi după începe să… dar mă rog. Deci, toate care ne sunt prezentate ca fapt, dacă le iei la purecat, până la urmă dai de o presupunere. Pentru că toate, următoarele, se bazează pe cele precedente. Şi dacă dai de cele iniţiale, alea sunt bazate pe presupuneri.

-Deci contraziceţi ceea ce ştiinţa a descoperit şi susţine de sute, dacă nu mii de ani de observaţii şi cercetare ştiinţifică?

-Eu sunt pentru ştiinţă, eu vreau dovezi ştiinţifice. Dacă tu-mi spui că pământul e gol, sau că soarele e la 150 de milioane de kilometri, dovedeşte-o!

-Că spuneaţi de Pământul gol în interior, chiar există o astfel de teorie, care are adepţii săi. O susţineţi şi pe aceasta?

-Deci, eu sunt pragmatic. Cu Pământul Plat eu pot găsi prin observaţii şi măsurători, că într-adevăr este plat. Cel puţin pe distanţe relativ mici sau mari, depinde cum le consideri.

La conferinţa de la Cluj au fost mai multe locuri goale decât cele ocupate

-Deci nu în totalitate?

Vorbim ştiinţific, eu nu pot dovedi ştiinţific că Pământul e plat peste tot, pentru că ar trebui să-l măsor de la un capăt la altul. Eu pot să dovedesc prin măsurători şi observaţI că e plat, de aici până acolo. Şi dacă mă duc acolo şi de acolo încolo e plat.

Misterele efectului Coriolis

-Mai exact, aveţi un exemplu concret?

Uitaţi un exemplu: 70% din Pământ e acoperit de apă, da? Apa îşi caută nivelul, asta e o proprietate a apei. Dar nu, oceanele se curbează. De ce? Din cauza gravitaţiei. Altă teorie nedovedită, gravitaţia! Deci, dacă îi întrebi pe fizicieni, pe astronomi, ce e gravitaţia, îţi vor spune că nu ştiu. Dacă sunt corecţi! În plus, de la Newton încoace când gravitaţia era o forţă, de la Einstein încoace nu mai e o forţă, e curbura spaţio-timpului. Deci combini o calitate fizică cu un concept spaţiu-timp şi îţi zice că e curbat.

-Un exemplu pe care l-am tot auzit este cel al avionului care atunci când zboară pe o anumită direcţie, ar trebui să aibă viteza sa, plus pe cea a rotaţiei Pământului. Aţi putea să detaliaţi?

-Aţi văzut? Asta se referă la efectul Coriolis. Deci, nouă ni se spune că uraganele şi furtunile se rotesc în sensuri opuse în emisferele opuse din cauza efectului Coriolis. Dar dacă te uiţi la definiţie, efectul Coriolis e un efect aparent, forţa Coriolis e o forţă aparentă. Aparent înseamă fictiv, adică nu există! Dacă Pământul la Ecuator se învârte cu 1.670 kilometricpe oră, iar avionul zboară cu 500 de kilometri pe oră, atunci pe pista de decolare avionul merge de fapt cu 1.670 de kilometri cu pământul Şi atunci, explicaţia ni se spune: conservarea momentului. Deci, când se ridică de pe pistă, el îşi păstrează momentul ăla de 1.670 kilometri, asta e explicaţia, da? Dar dacă îşi păstrează momentul, atunci nu ai două cadre de referinţă, atunci nu ai efect Coriolis.





Efectul Coriolis e real, putem să-l testăm, dar nu în cazul Pământului. Pentru că dacă ar exista efectul Coriolis în cazul pământului, un elicopter care s-ar ridica şi ar sta pe loc, ar fugi pământul sub el! Sau zborurile de la est la vest ar fi mai rapide decât zborurile vest la est, dar nu cu minute sau cu jumătate de oră, ci cu jumătate de zi! Într-un caz ai traversa Oceanul în două ore, iar în celălalt ar dura mult mai mult, pentru că trebuie să recuperezi

-Şi totuşi, oamenii de ştiinţă spun că efectul există şi că se regăseşte inclusiv în uragane…

-Deci forţa Coriolis e o forţă aparentă! Când nouă ni se zice că uraganul e rezultat al forţei Coriolis, e o altă minciună, pentru că uraganul chiar se roteşte! Ca să fie efectul Coriolis, ar trebui să ni se pară că se roteşte din cauza rotaţiei pământului, dar vântul să meargă de fapt drept. Dar nu e aşa, e de râs! Eu nu vreau să vă conving şi nu vreau să conving pe nimeni. Oricui i se pare interesant acest subiect, poate să cerceteze un pic şi să se gândească puţin. Primul lucru la care trebuie să ne gândim e „de unde ştiu eu că pământul e o sferă şi se roteşte”. Mai mult, suporterii modelului heliocentric nici măcar nu ştiu detaliile. Eu ştiu cu ce viteză se roteşte Pământul la Ecuator, eu ştiu cu ce viteză se roteşte în jurul soarelui. Eu ştiu aceste detalii.

Orizonul e o linie aparentă. Suporterii Globului îţi dau formulă fixă cu care poţi să calculezi distanţa până la orizont, în funcţie de înălţime. Deci, de exemplu, dacă sunt la 2 metri, orizontul e la atâta… Dar ce te faci dacă tu-mi zici că orizontul e la 5 kilometri şi eu văd o barcă la 7 kilometri? Pentru că orizontul e ultima linie pe care o vezi. Şi pot să arăt exemple multiple de distanţe pe apă sau pe pământ mai departe de orizontul calculat, geometric. De exemplu, oraşul Chicago se vede de pe malul celălalt al lacului de 50 şi ceva de mile - 60. Dacă tu calculezi cu formula curburii cât ar trebui să fie ascuns, tot oraşul, poate numai vârful unora dintre cele mai înalte clădiri ar trebui să fie vizibile. Dar oraşul se vede aproape tot! Ok, nu se vede o porţiune de jos, da? Şi atunci, în loc să mi se explice mie de ce se vede oraşul de la 60 de mile, mi se zice „dar de ce lipseşte partea de jos?” Pentru că sunt alte efecte optice, intervine perspectiva şi atmosfera, iar ochiul uman are o limită de rezoluţie. Adi Rus

Dovezile că Terra e rotundă ar fi doar poze şi filme trucate

-Şi totuşi, există milioane de poze şi de filme care înfăţişează Terra ca fiind un Glob. Ce faceţi cu dovezile prezentate de NASA, de Agenţia Spaţială Europeană, dar şi de oamenii de ştiinţă din alte ţări?

-Aici este vorba de filme şi de fotografii trucate sau pur şi simplu făcute pe calculator. Ei vor să întreţină această iluzie şi nu ne vor spune adevărul, trebuie să-l descoperim noi. Dacă ar fi după ei, omenirea ar rămâne în ignoranţă, există interese uriaşe în acest sens.

-Şi care ar fi motivele din spatele acestei conspiraţii?

-Un răspuns bun ar fi banii. NASA este subvenţiontă în SUA şi primeşte zeci de milioane de dolari pe zi. Ori ei cum ar putea să recunoască faptul că nu merită aceşti bani, că nu au făcut nimic, că nu au părăsit Pământul şi că lucrurile stau cu totul altfel decât au spus-o până acum?

-Vreţi să spuneţi că oamenii nu au ieşit în spaţiu, că nu s-au trimis echipaje umane pe Lună şi sonde şi roboţi care se află şi acum în spaţiu?

-Bineînţeles, asta cu mersul pe Lună e o farsă foarte mare. Nici sonde, roboţi sau sateliţi nu au fost trimişi în spaţiu, totul e o mare minciună. Şi v-am zis principalul motiv, pe celelalte nu le cunosc în totalitate.

-Dar a fost inclusiv un român în spaţiu, Dumitru Prunariu, iar el a confirmat inclusiv faptul că Terra este rotundă...

-Domnul Prunariu, el când ar fi fost în spaţiu, dacă a fost, s-a întors cu mâinile roşii. Cum voia să pună mâna pe ceva, cum i se dădea peste mână! Nu-l lăsau ruşii să facă absolut nimic. Ar fi culmea să spună că ruşii şi americanii mint. El nici să vrea n-ar putea să contrazică varianta oficială.

Citeşte şi