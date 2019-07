A renunţat la calcule şi face torturi în Germania. „Am ales să-mi urmez visul, să încerc să fac ceea ce-mi aduce fericire“

Oana Pogăcean (41 de ani) a plecat cu soţul ei şi cu cei doi copii în Germania, în urmă cu şapte ani. Fostă contabilă la Hidroelectrica, în Cluj-Napoca, Oana şi-a practicat meseria şi în Germania până de curând, în timp ce soţul ei, de profesie IT-ist, lucrează la Microsoft.

În ultimii ani, însă, românca a început să-şi urmeze o pasiune mai veche şi să-şi dezvolte brandul „Oana’s sweet dreams“, cu torturi personalizate, decoraţiuni din zahăr şi cursuri de cofetărie, care deja se bucură de succes la München.

Trezorier la biroul financiar din München

Ajunsă în 2012 în Germania, românca s-a aflat în faţa unei mari provocări. Cum nu cunoştea limba, a trebuit să o ia de la zero, aşa că a urmat un curs de germană. A fost remarcată de profesoara ei, care i-a făcut o propunere tentantă.

Tort realizat de Oana de 8 Martie.

„A aflat că am studii economice şi că sunt de meserie contabilă şi mi-a spus că, dacă vreau, aş putea să fac o practică la biroul financiar. Aici, să faci practică fără bani, înainte de angajare, este un lucru normal. Ei consideră că mai întâi trebuie să vadă ce poţi, dacă într-adevăr te-ai descurca pe acel post şi doar apoi se hotărăsc dacă te iau sau nu. Eram trei fete în practică pe acel post, dar se pare că au fost impresionaţi de iniţiativa şi cunoştinţele mele şi m-au angajat. A fost foarte greu la început, încă nu înţelegeam toţi termenii de contabilitate în limba germană şi mi se părea ca un fel de chineză. Dar am reuşit“, povesteşte Oana, care a ajuns cu timpul trezorier în consilul de administraţie şi project manager de digitalizare în cadrul firmei.

De la cifre la delicatese

Tot la scurt timp după ce a ajuns în Germania, băieţelul Oanei, care avea pe atunci 6 ani, a început primul an de grădiniţă în Germania. Pentru a-l ajuta să se integreze mai bine şi să se împrietenească cu noii colegi, Oana a decis să organizeze o petrecere acasă, la care a invitat mai mulţi micuţi. Numai că, atunci când s-a dus la cofetărie pentru a cumpăra un tort special, s-a lovit de preţurile prohibitive.

„Am organizat o petrecere mare, am invitat 16 copii. Aici, în Germania, e o regulă nescrisă, care spune că e voie să inviţi doar atâţia copii câţi ani împlineşte copilul pentru care organizezi petrecerea. Dar eu nu ştiam regula asta la momentul respectiv şi am invitat aproape toţi colegii din grupa lui şi copiii din vecini. Am vrut şi un tort spectaculos, personalizat, dar când am ajuns la cofetărie, am aflat că m-ar costa peste 200 de euro. Atunci am decis să încerc eu să fac un tort după tutorialele găsite pe internet“, rememorează Oana.







A fost primul tort personalizat pe care l-a făcut, iar reacţia copiilor şi a părinţilor prezenţi la petrecere a convins-o să repete experienţa.

O specialitate pentru Centenarul Marii Uniri

La început, a căutat şi a pus în aplicare reţetele găsite pe internet. Apoi, şi-a dat seama că ceea ce ieşea din mâinile ei îi aduce o satisfacţie enormă, prin bucuria oamenilor care gustau şi se bucurau de creaţiile ei. Iar între timp, Oana a învăţat noi tehnici, alegând să experimenteze şi să improvizeze.

Apoi a luat decizia să facă şi un curs de cofetar-patiser. După multă, multă muncă, torturile ei au devenit din ce în ce mai apreciate. Treptat, vestea s-a răspândit, la început printre cunoştinţe şi vecini, astfel că românca a fost rugată să facă torturi la ocazii speciale. De aici şi până la următoarea etapă nu a mai fost decât un singur pas. Aşa a ajuns să prepare delicioasele ei torturi pentru evenimente speciale, inclusiv pentru Consulatul României de la München.

Tortul făcut de Oana cu ocazia Zilei Naţionale





Un astfel de eveniment a fost Centenarul României, organizat la sediul Consulatului României de la München, la care au participat importante personalităţi din Germania. Alături de gazda evenimentului, consulul general, Iulia Ramona Chiriac, şi cei 300 de invitaţi, au fost prezenţi şi preşedinta Parlamentului bavarez, Barbara Stamm, ministrul de land bavarez pentru Muncă, Familie şi Afaceri sociale, Kerstin Schreyer, şi preşedinta Fundaţiei Hanns-Seidel, Ursula Männle. Oana a pregătit atunci un tort festiv pentru celebrarea Zilei Naţionale a României şi a Centenarului Marii Uniri.

A reprodus din fondant harta României, marcând cei 100 de ani de existenţă. Ca elemente decorative, a folosit motive tradiţonale româneşţi, flori de maci şi spice de grâu, toate comestibile şi realizate manual. În plus, a utilizat copii ale unor fotografii documentare de la momentul Unirii şi a reprodus pe un pergament din fondant Rezoluţiunea Marii Adunări de la Alba Iulia. Tortul a constituit apogeul serii şi a fost foarte apreciat de toţi cei prezenţi.

La un alt eveniment, a primit cel mai frumos compliment de care îşi aminteşte, din partea fostului consul general: „Mi-a spus: «Am crezut că am văzut cel mai frumos tort din lume, iar acum că am gustat, sunt convins că am mâncat din cel mai gustos tort din lume»“.

Alegerea dificilă

Mult timp, românca a încercat şi a şi reuşit să se ocupe în paralel de serviciu şi de comenzile care deveneau pe zi ce trecea tot mai numeroase. Şi pentru ca familia să nu aibă de suferit din cauza timpului liber tot mai puţin, Oana îşi prepara de regulă torturile şi decoraţiunile în timul nopţii, pentru ca ziua, după ce ajungea acasă de la serviciu, să se poată dedica familiei. Chiar şi aşa, a venit ziua în care, inevitabil, a trebuit să facă o alegere.

„Aveam de ales între meseria mea, pe care o făceam bine şi îmi aducea un venit sigur, şi visul meu. Comenzile erau tot mai multe, iar timpul meu, tot mai puţin. Aşa că am decis să schimb ceva. Am decis să renunţ la serviciul meu şi am ales să-mi urmez visul, să încerc să fac ceea ce-mi aduce fericire şi împlinire. Am decis că asta vreau de fapt să fac tot restul vieţii. Din fericire, familia şi prietenii mă susţin şi mă încurajează să merg pe acest drum“, a explicat Oana.

Cursuri de cofetărie

Prin intermediul firmei la care a fost angajată, a avut ocazia să ţină şi primul ei curs de cofetărie. La curs au venit femei de toate naţionalităţile, majoritatea emigrante. „Am ţinut un curs de cofetărie pentru femei emigrante, care doreau să înveţe să facă un tort aniversar. Le-am învăţat toţi paşii, de la coacerea blatului, la prepararea cremei, acoperirea tortului cu fondant, până la decoraţiuni simple, de genul floricelor, figurinele şi tot felul de decoraţiuni frumoase şi delicioase. M-am simţit în elementul meu să predau, a fost excelent“, mărturiseşte Oana.

Pentru viitor, românca are planuri mari. Îşi doreşte să deschidă şi o cofetărie în München, dar până atunci, mai are de parcurs câteva etape. „De la începutul anului, mă ocup de dezvoltarea unui nou concept de afacere, de un business-plan şi toată documentaţia de care am nevoie pentru a putea deschide afacerea mult visată. Din păcate, regulile sunt foarte stricte în Germania şi, fără un titlu de maestru cofetar, nu ai dreptul să-ţi dechizi o cofetărie.

M-am înscris la şcoala de maeştri cofetari din München şi voi urma cursurile timp de un an. La final, am patru examene dificile şi doar apoi, dacă obţin acest titlu, voi avea dreptul să deschid cofetăria. Sunt convinsă că niciun efort nu e prea mare pentru a-mi arăta mie şi copiilor mei că e posibil să-ţi urmezi visul“, a mărturisit Oana. ;

