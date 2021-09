Întâlnire secretă între Boc şi Barna, la Cluj. „Da, confirm asta”

Dan Barna a confirmat informaţia apărută în Făclia de Cluj şi a spus că s-a întâlnit vineri cu primarul Emil Boc. Discuţiile s-au concentrat pe o eventuală revenire a USR PLUS la guvernare, iar Barna a reafirmat, conform sursei citate, că alianţa pe care o conduce nu va accepta să mai colaboreze cu actualul premier, Florin Cîţu. Totuşi, în cazul în care liberalii ar accepta să-l înlocuiască pe Florin Cîţu, Dan Barna ar fi dispus să rediscute termenii revenirii în coaliţie.

„Da, confirm lucrul acesta, am văzut şi în presă, am avut o întâlnire cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, căruia i-am transmis foarte clar că ideea de a continua cu Florin Cîţu nu este o este o obţine pe masă. Nu este un moft, nu este un punct de vedere pe care-l exprimăm într-un context în care să aşteptăm primim ceva. Este o situaţie foarte clară. În această coaliţie, premierul a pierdut sprijinul unuia dintre membrii coaliţiei, respectiv sprijinul USR PLUS şi este nevoie ca PNL să vină cu un alt premier. Altfel, mergem în opoziţie şi le urăm succes alături de PSD”, a declarat Dan Barna în cadrul dezbaterii USR PLUS de la Cinema „Florin Piersic” din Cluj-Napoca.

Dezbaterea a avut loc în contextul alegerilor interne pentru stabilirea conducerii la nivel naţional a partidului, respectiv preşedintele, componenţa Biroului Naţional, a Comisiei de Arbitraj şi a Comisiei de Cenzori.

Alegerile pentru funcţia de preşedinte vor avea loc în sistem online, în intervalele 15-22 septembrie (primul tur) şi 23-29 septembrie (al doilea tur de scrutin). Membrii Biroului Naţional, ai Comisiei de Arbitraj şi ai Comisiei de Cenzori vor fi aleşi pe timpul Congresului Naţional din perioada 2-3 octombrie 2021.