Încă un oraş din Ardeal vrea să intre în „Alianţa Vestului“. „Vrem să luăm bani direct de la Bruxelles, fără a mai depinde de Bucureşti“

Primarul oraşului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, face primele demersuri pentru ca oraşul aflat la 60 de kilometri de Cluj să fie acceptat în „alianţa Vestului”. Astfel, speră Lojigan, Câmpia Turzii va beneficia în primul rând de investiţii substanţiale în infrastructură – printre care o linie ferată specială pe care să circule un tren de mare viteză şi autostradă, ceea ce ar atrage noi investitori în zonă.

„În conformitate cu spusele primarului Timişoarei, Nicolae Robu, Patrulaterala Vestului îşi propune să obţină finanţări pentru proiectele gândite, direct de la Bruxelles, fără imixtiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice. Ca urmare a acestui demers unic în istoria României, administraţia locală a Municipiului Câmpia Turzii, oraş emergent, care în doar doi ani a solicitat finanţări în valoare de peste 30 de milioane de euro, din fonduri europene, şi-a propus aderarea la Patrulaterala Vestului”, este mesajul edilului.

Dorin Lojigan se declară optimist şi spune că şi Câmpia Turzii şi-ar putea contribui la dezvoltarea acestui proiect de cooperare inter-regională.

„Am văzut în Patrulaterala Vestului un demers inovativ, din punct de vedere administrativ, dar şi oportunitate pentru municipiul nostru de a se dezvolta rapid, graţie colaborării cu omologii noştri. Prin prisma apropierii geografice, administrative şi politice de capitala judeţului, am putea contribui la dezvoltarea acestui proiect de cooperare inter-regională. Sunt foarte încrezător în răspunsul omologilor mei şi aştept cu nerăbdare momentul în care le vom putea transmite cetăţenilor noştri că municipiul lor gândeşte, accesează şi implementează proiecte comune cu Oradea, Arad, Timişoara şi Cluj Napoca”, a adăugat Lojigan.

Acesta a menţionat că se află în relaţii foarte bune cu primarii oraşelor amintite şi că Aradul şi Câmpia Turzii au mai colaborat de-a lungul timpului la proiectul cu finanţare Vest-Nord-Vest.

Dan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, spune că şi alte oraşe sunt binevenite în cadrul acestei alianţe. Acesta a adăugat că principalele proiecte avute în vedere de administraţiile celor patru oraşe din cadrul „Patrulateralei Vestului” ţin de infrastructură. Astfel, Clujul, Aradul, Timişoara şi Oradea vor depune proiecte comune la Bruxelles, pentru a obţine finanţare directă, fără a mai fi nevoie de intermedierea Bucureştiului.

„Nu suntem în concurenţă între noi, în principiu orice alt oraş poate să ni se alăture, dar încă nu am discutat despre asta cu alţi primari. Noi dorim să realizăm această alianţă regională pentru a putea să accesăm direct fondurile europene de la Bruxelles, fără a mai depinde de Bucureşti. Va trebui însă să ne mişcăm repede, pentru că sunt nişte proceduri care trebuie urmate şi trebuie să fim organizaţi în aşa fel încât să putem deja accesa fonduri comunitare în exerciţiul 2021-2027. Nu mai putem pierde timp, bani există, dar trebuie să ne grăbim pentru că avem semnale că după 2027 s-ar putea reduce fondurile puse la dispoziţia noastră, asta ca şi ca urmare a Brexitului”, a declarat Tarcea, pentru „Adevărul”.

„Noi am avut deja probleme din cauza faptului că nu putem accesa în mod direct fonduri europene. Proiectul Centurii Metropolitane a Clujul a fost introdusă în Masterplanul trimis la Bruxelles încă din 2015. Uniunea Europeană a prevăzut 150 de milioane de euro pentru acest proiect, dar totul bate pasul pe loc. Am făcut nenumărate cereri la Bucureşti pentru a putea să lansăm studiul de fezabilitate şi abia anul trecut am primit un răspuns pozitiv. Facem acest studiu din fondurile noastre, dar dacă Ministerul se va mişca la fel de lent, riscăm ca până în 2024 să nu reuşim să construim centura, iar atunci pierdem finanţarea”

Nicolae Robu, Emil Boc, Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă, primarii municipiilor Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea şi Arad, au constituit în urmă cu circa două săptămâni „Patrulaterala Vestului”, o structură informală al cărui scop este de iniţiere a unor proiecte majore de infrastructură. S-a vorbit despre legarea celor patru oraşe cu drumuri exprese şi căi ferate de mare viteză.

„Împreună cu colegii Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă şi Nelu Popa, primari de Oradea, Arad, respectiv Reşiţa. Cu această ocazie, am anunţat constituirea de către subsemnatul, Emil Boc, Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă a unei structuri informale, pe care am convenit să o numim “Patrulaterala Vestului”. Ne propunem ca această structură să fie cadru pentru schimburi de idei şi de experienţă între noi, dar şi cadru de iniţiere împreună de proiecte infrastructurale majore, mai ales pe linia îmbunătăţirii conectivităţii între cele patru oraşe - cale ferată de mare viteză, autostradă sau drum expres, rapid etc.- şi de cooperare în domeniile cultură, educaţie, sănătate, turism, sport, securitate etc. Să fie într-un ceas bun!”, a scris primarul Timişoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, după ce a participat, vinerea trecută, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, la dezbaterea Hub Urban Talks „Let’s Shape The Future Of Cities Together”.

Robu a pus accent pe necesitatea colaborării în ceea ce priveşte fondurile euroepene. „Nu ai cum să obţii o sursă de finanţare dacă vii cu o bucăţică dintr-un astfel de proiect mare, trebuie să vii cu întregul. Or, se ştie că Uniunea Europeană are şi proiecte majore, pentru care se pot obţine bani direct de la Bruxelles. Sunt mai multe surse de finanţare şi vrem să ajungem să accedem la ele şi vom începe să lucrăm efectiv în cadrul acestei patrulaterale a vestului”, a precizat edilul-şef al Timişoarei.