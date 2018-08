Peste 70 de animale, ucise preventiv în comuna Borcea, localitate unde a fost confirmată pesta porcină africană

Peste 70 de porci din localitatea Borcea au fost ucişi, iar pentru moment inspectorii sanitar veterinari vor să nu sacrifice toţi porcii din localitate, ci doar din acele gospodării în care boala a fost confirmată.

Prefectul de Călăraşi, George Iacob, a confirmat că au existat focare în ceele două gospodării, dar în acest moment situaţia este sub control. "Avem două focare confirmate, 3 animale într-o gospodărie, 2 în alta, am luat măsuri de izolare şi de ucidere a animalelor infestate. În funcţie de evoluţia focarului, vom analiza la momentul respectiv, deocamdată nu se pune problema uciderii preventive a tuturor animalelor din localitate. Oamenii trebuie să respecte măsurile întreprinse de autorităţi, încă de acum 2-3 săptămâni am derulat campanii în acest sens. Au fost montate filtre terestre, oamenii au primit substanţe dezinfectante. În momentul de faţă, nu avem alte suspiciuni", a explicat prefectul George Iacob.