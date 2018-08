Cunoscut blogger de travel care şi-a schimbat părerea despre România după o excursie aici: „Peisajele pot rivaliza cu Toscana sau Provence“

GALERIE FOTO

Blogerul de turism cunoscut sub numele de Messy-Nessy a vizitat România, iar călătoria i-a schimbat complet imaginea pe care o avea despre ţara noastră. A pornit la drum cu gândul că România este ţară cu zero infrastructură, dar a aflat, după cum povesteşte chiar el că lucrurile nu stau chiar aşa.

„Unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri în călătoria mea de cercetare a fost să descopăr de ce viitorul rege al Marii Britanii are aşa o pasiune pentru satele din Transilvania, pe care le-a vizitat în fiecare an. Are chiar şi o casă la Viscri şi a deschis recent o casă de oaspeţi pentru a promova turismul în România. Este într-adevăr un loc magic. Prinţul Charles a declarat că Transilvania îi reaminteşte de vechea Scoţie înainte de despăduriri şi pot spune că nu greşeşte. Peisajele pot rivaliza cu Toscana sau Provence“, scrie bloggerul pe blogul său.

Bloggerul vorbeşte despre Viscri, un sat cu restaurant cochet, cazări în paturi de acum 200 de ani, pe care le-a şi încercat, şi cu multe ateliere hand made. „O excursie de un weekend sau o săptămănă în România este foarte ieftină, de la 25 de euro pe noapte la maxim 120 de euro de noapte. Departe de stereotipul Casa lui Dracula, Transilvania este o escapadă perfectă de la stresul de acasă, un loc unde te poţi deconecta. Pentru 128 de euro pe noapte poţi dormi la casa prinţului Charles. În fiecare dimineaţă se organizează drumeţii, plimbări cu calul şi căruţa sau cu bicicleta. Am întâlnit aici două cupluri din Italia şi unul din Germania. Singurul meu regret este că am stat o singură noapte“, mai scrie bloggerul.

Merită România vizitată?

Blogerul aminteşte şi de faptul că a fost plăcut surprins de Castelul din Micloşoara, Covasna, dar şi o altă imagine i-a rămas în minte. „Am fost uimită de cireada de vaci care trece prin sat în fiecare seară şi mai ales de faptul că fiecare animal ştie exact casa unde trebuie să ajungă. Astfel de lucruri mărunte fac România să îţi rămână în inimă“, mai spune bloggerul.

În postarea sa aminteşte şi despre frumuseţile Clujului sau Sibiului, despre Castelul Bran şi despre faptul că în România eşti în raiul picnicului. Aminteşte şi de superbul Tranfăgăşean, pe care îl numeşte ambiţia nebună a unui dictator, cu referire la Nicolae Ceauşescu. Are însă o critică: nu se găsesc restaurante prea bune între marile oraşe şi de aceea le recomandă pe cele tradiţionale, din zonele turistice.

În final, răspunde şi la întrebarea: merită România vizitată: „Cu siguranţă România merită vizitată, dar trebuie să fiţi indulgenţi cu micile imperfecţiuni. (...) Trebuie să cunoaşteţi oamenii şi să aflaţi prin ce au trecut de-a lungul istoriei. Este un loc care compensează prin ospitalitate şi mâncare tradiţională, un loc unde te deconectezi şi te poţi reanaliza“, scrie în final bloggerul.