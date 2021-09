În plină expansiune a valului 4 al pandemiei: călători înghesuiţi precum sardelele într-un autobuz din Braşov

În timp ce medicii luptă să ne facă să conştientizăm că urmează un nou val, extrem de periculos, al pandemiei de coronavirus, autorităţile locale braşovene, aceleaşi care îşi doresc un oraş verde, în care transportul în comun să fie alegerea majorităţii populaţiei, îi obligă pe braşoveni să circule ca în perioada comunistă, când, potrivit unei glume a epocii, şoferul autobuzului era pe scară.

Un elev a postat pe pagina de Facebook „Sânpetru online” un mesaj în care arătat condiţiile în care se circulă pe linia 420, care face legătura între Bod şi Braşov, prin Sânpetru. Adolescentul este de părere că autobuzul de Bod şi cu cel de Sânpetru trebuiau puse separat.



De asemenea, tânărul se întreabă de ce călătorii din Bod pot prinde un loc, iar oamenii în vârstă din Sânpetru, nu. În plus, autorul postării spune că nici nu se poate respira în maşină, din cauza aglomeraţiei, şi asta în plină ascensiune a valului patru al pandemiei.



„Sesizări la RATBV am tot făcut, au spus că ţin cont de părerea mea, nu mă ajută cu nimic că ţin cont, eu vreau să ia măsuri. Iar domnul primar a hotărât că 420 nu are nevoie de schimbări. Eu sunt elev, am gratuitate, dar oamenii care plătesc abonamente este corect sa stea în staţii că nu mai au loc sau să se sprijine de uşi? Doresc să se ia măsuri pentru că acest lucru se întâmplă nu de azi, nu de ieri, dintotdeauna de când 420 a fost instituit în Sânpetru şi Bod”, a scris elevul din Sânpetru.

RATBV le-a cerut scuze călătorilor.



„Ne cerem scuze cu privire la apariţia acestei situaţii, generate de creşterea numărului de călători, după începerea şcolilor, cu mult peste evaluările noastre. Suntem la curent cu faptul că unele curse de pe linia 420, la orele de vârf, sunt aglomerate şi am început demersurile pentru creşterea capacităţii de preluare a călătorilor de pe această rută”, a explicat purtătorul de cuvânt al RATBV, Silviu Ştefan.



Reprezentantul societăţii de transport public a promis că, împreună cu primăriile celor două localităţi deservite şi cu Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov, se vor lua măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.



„La acest moment, în condiţiile în care infrastructura rutieră existentă nu permite introducerea pe acest traseu a unor autobuze de capacitate mai mare, soluţia va fi aceea de creştere a numărului de curse, fapt care sperăm că se va întâmpla de săptămâna viitoare, în măsura în care propunerea noastră va fi aprobată de Asociaţia Metropolitană de Transport şi de către cele două primării deservite”, a mai subliniat reprezentantul firmei de transport public.



Potrivit autorului postării, care a plecat din Sânpetru cu autobuzul de 6:30, aceeaşi situaţie se întâlneşte şi la autobuzul de 7:09, precum şi la întoarcerea din Braşov spre casă, la 14:50 sau 15:30.



