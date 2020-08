Neruşinare de Brăila: cabina de WC de 100.000 de lei. Proiectul a stârnit un uriaş scandal în Consiliul Local

Construirea unei banale cabine de WC pentru persoanele cu dizabilităţi, la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” din Brăila, a stârnit o veritabilă tornadă politică în oraşul dunărean.

Conform proiectului propus, sub semnătura primarului Marian Dragomir, spre aprobarea Consiliului Local, construirea amintitei cabine de WC (una singură, să fie clar) ar fi trebuit să coste 102.343,55 lei cu TVA, din care proiectarea 26.180 lei cu TVA. Sumă considerată „neruşinată” de cea mai mare parte dintre consilieri, care au acuzat că la mijloc ar exista „interese ascunse”.

Din documentele anexate la proiectul de hotărâre a rezultat că proiectarea a fost deja realizată de firma VALPIC SRL Brăila. A atras atenţia faptul că cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică înseamnă aproape o jumătate din valoarea investiţiei, adică 41.747 lei cu TVA, din care 26.180 lei cu TVA doar proiectarea. Acest lucru i-a scandalizat pe unii consilieri care au cerut detalii.

Surprinzător este că primarul Marian Dragomir a ţinut partea celor revoltaţi de costuri şi a arătat că de fapt proiectantul a analizat şi o soluţie tehnică multa mai scumpă, care ar fi dus totul la valoare totală de 270.910 lei cu TVA. Mai mult, edilul a afirmat, spre uimirea celor prezenţi, că a fost de acord să îl iniţieze şi să permită intrarea sa pe ordinea de zi, tocmai pentru a da un exemplu de idee proastă de investiţie.

„În data de 28.04.2020, liceul transmite raportul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei (...) cu valoarea de 110.471,85 lei. Am dat o rezoluţie prin care am considerat că suma este exagerată pentru realizarea sau pentru amenajarea unei singure cabine WC pentru persoanele cu dizabilităţi, în cadrul cabinelor deja existente. Liceul a reanalizat şi pe 25.05.2020 se retransmite devizul refăcut, de data aceasta în sumă de 102.343,55 lei. Sunt iniţiator la acest proiect pentru că am vrut ca lucrurile să meargă mai departe, să înţeleagă şi unii proiectanţi, poate şi unii din conducerea liceului, dar mai ales cei care au atribuţii contabile - economice, că aceste sume sunt pur şi simplu exagerate! Şi să nu mai vină cu astfel de lucruri în faţa Consiliului Local! Peste 1 miliard de lei vechi pentru amenajarea unei singure cabine WC pentru persoane cu dizabilităţi, din punctul meu de vedere este o sumă exorbitantă!”, a declarat Dragomir publicaţiei Obiectiv Vocea Brăilei.

Mai mut decât atât, unul dintre consilierii locali a afirmat că în calitate de administrator de firmă a construit un astfel de WC pentru un hotel de 3 stele, iar costurile au fost de numai 10.000 de lei, adică 10% din cât au cerut cei de la colegiul brăilean. În final, consilierii au respins investiţia.

Primarul Dragomir a explicat şi că realizarea cabinei de WC respective nici măcar nu presupune o construcţiei nouă, ci doar recompartimentarea toaletei deja existente. În fapt, conform proiectului tehnic, totul înseamnă doar „desfiinţarea parţială a unor pereţi de compartimentare, execuţia unui perete de compartimentare din gips - carton, mărirea unui gol de uşă spre zona cabinei WC specială”, precum şi instalaţia sanitară aferentă cabinei.

Preţul propus pentru asta este echivalentului preţului unei garsoniere în Brăila, după cum a remarcat liberalul Constantin Sârbu, preşedintele şedinţei ordinare a CLM Brăila.

