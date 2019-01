Nemţii de la RER-RWE intră puternic pe piaţa deşeurilor din Alba unde pot obţine contracte de aproape 30 de milioane de euro

În 27 decembrie 2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubris a încheiat contractul pentru zona 2 a judeţului Alba, în ceea ce priveşte colectarea şi transportul deşeurilor. Câştigătorul licitaţiei este Asocierea SC RER Ecologic Service SA Oradea – Retim Ecologic Service SA Timişoara. Ambele societăţi au ca acţionari RER-RWE Entsorgung România, firma care reprezintă în România interesele companiei germane RWE Entsorgung AG, respectiv Consiliile locale din Oradea şi Timişoara. În 2018, RER Ecologic Service SA Oradea şi-a schimbat denumirea în RER Vest. Valoarea contractului obţinut în Alba se ridică la circa 10 milioane de euro.

În zona 2 de colectare (81.341 de locuitori) sunt incluse oraşul Cugir, municipiul Sebeş şi comunele Daia Română, Cut, Şpring, Doştat, Gârbova, Cîlnic, Pianu, Săliştea, Blandiana, Vinţu de Jos, Ceru Băcăinţi, Şibot, Săsciori şi Şugag. În această zonă, tariful ce va fi plătit în mediul urban va fi 8,21 lei/persoană/lună, în timp ce în rural valoarea va fi de 253,83 lei/tonă, locuitorii urmând să achite o taxă de salubritate la primărie. Operatorul are la dispoziţie un termen de 4 luni de ”mobilizare”, astfel încât contractul nu va intra în vigoare mai devreme de luna mai 2019.

ADI Salubris mai are în derulare procedura de concesionare pentru zona 1, cea mai mare a judeţului, care cuprinde circa 150.000 de locuitori. Procedura este suspendată ca urmare a unei contestaţii formulate de operatorul Polaris M Holding în ceea ce priveşte rezultatul evaluării tehnice a ofertelor. Contestaţia a fost respinsă de CNSC, dar mai există posibilitatea continuării demersului în instanţa de judecată. În faza finală, cea a evaluării financiare, au mai rămas doi ofertanţi. Cea mai bună ofertă ar aparţine şi în acest caz asocierii formate din firmele SC RER Ecologic Service Oradea SA (lider asociere) şi SC Retim Ecologic Service SA Timişoara. Valoarea estimată a acestui contract este de circa 19 milioane de euro. Zona 1 a judeţului, din care ar urma să fie colectate şi transportate deşeurile în cadrul acestui contract are în componenţă municipiile Alba Iulia şi Aiud, oraşele Teiuş şi Ocna Mureş, respectiv comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalţ, Stremţ, Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sîntimbru, Rîmeţ, Rădeşti, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, Ponor, Hopîrta, Fărău, Noşlac, Lunca Mureşului şi Unirea. O eventuală nouă contestaţie plus perioada de mobilizare va determina ca ordinul de începere a contractului să poată fi emis abia în a doua jumătate a anului 2019.





În august 2018, ADI Salubris a încheiat contractul pentru salubrizarea zonei 4 a judeţului Alba, cu centrul în municipiul Blaj. Contractul în acest caz a fost obţinut de Asocierea SC Greendays SRL Baia Mare / Greendays 2-Solucoes Ambientas SA din Portugalia şi are o valoare de 4,8 milioane de euro. Zona 4 are o populaţie de circa 45.000 de locuitori şi este formată din municipiul Blaj şi comunele Cergău, Cenade, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Jidvei, Şona, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelul de Jos şi Roşia de Secaş. În mediul urban tariful perceput va fi de 8,16 lei pe persoană, fără TVA. În rural se va plăti tariful de 260,55 de lei/tonă, fără TVA.

Pentru zona 4, care cuprinde oraşele şi comunele din zona Munţilor Apuseni, licitaţia nu a fost, încă, demarată şi nici nu va fi lansată prea curând. În plus faţă de refuzul administraţiilor din Cîmpeni şi Abrud, de a emite hotărârile necesare, a intervenit o nouă modificare a legislaţiei în domeniu care impune schimbarea radicală a procedurii.