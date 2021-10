Cum a fost scoasă din sărăcie comuna Ciugud şi ce facilităţi oferă investitorilor zona industrială

Oamenii de afaceri care decid să investească la Ciugud primesc terenuri racordate la utilităţi, drumuri asfaltate şi reduceri mari la impozitele pe clădiri. Contează foarte mult şi apropierea de autostrada A10, respectiv de nodurile rutiere de lângă muniicpiul Alba Iulia, aflate la o distanţă de circa şapte kilometri.

În urmă cu 16 ani, la Ciugud, comuna aflată lângă Alba Iulia, zeci de hectare de teren stăteau acoperite de mărăcini. Acum păşunile pe care mai păşteau puţinele animale existente în satul Drâmbar a devenit motorul economic al comunei după ce zona a fost transformat într-un „Parc Industrial”.





Jumătate din bugetul anual al comunei Ciugud este colectat doar din taxe şi impozite percepute de la investitorii din zona industrială.

Un milion de euro intră anual în vistieria comunei de la companiile care şi-au dezvoltat afacerile aici, bani care asigură fonduri pentru investiţii, dar şi cofinanţarea pentru proiecte europene. Din 2005 şi până în prezent, în jur 46 de investitori cu peste 1.000 de angajaţi au cumpărat sau au concesionat teren. În anul 2020 şi începutul anului 2021, au fost încheiate 5 noi contracte de concesiune, pentru o suprafaţă de aproape 5,5 hectare.

La momentul de faţă sunt ocupate aproximativ 60 de hectare din totalul de 100 puse la dispoziţia celor care doresc să-şi dezvolte o afacere într-una dintre cele mai bogate comune din România. Interesul pentru comună este din ce în ce mai mare. În fiecare la primărie se primesc câteva zeci de solicitări.

Primul investitor care şi-a mutat afacerea de la oraş în zona industrială a Ciugudului exportă acum în Estul şi sud-estul Europei mare parte din producţia de corpuri de iluminat. Primăria a lansat pe site-ul oficial secţiunea „Lucrează în Ciugud”. În pagina respectivă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau cele care doresc să îşi schimbe job-ul pot găsi locurile de muncă disponibile în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar.

Zona de dezvoltare oferă facilităţi importante investitorilor: utilităţi până la poarta fiecărei unităţi economice, posibilitatea de a concesiona/cumpăra terenul necesar investiţiei, posibilităţi de transport pentru angajaţi, grădiniţă modernă chiar în zona economică.

”Pentru Ciugud, Zona de Dezvoltare Economică a devenit motorul principal care ne-a dus de la o comună cu venituri, în anul 2000, de aproximativ 15.000 de euro, la o comună cu venituri doar din această zonă de aproape 1 milion de euro. Sunt peste 40 de companii care au creat aproape 1000 de locuri de muncă. Iată motivul pentru care comunitatea din Ciugud îndrăgeşte investitorii corecţi şi care au curajul să îşi dezvolte afaceri <Made in Ciugud>!”, susţine primarul Gheorghe Damian.

Venituri importante la bugetul local

Astfel, Ciugudul a ajuns să urce de la venituri proprii de 15.000 de euro în 2004-2005, la peste un milion de euro în 2021 doar de la investitori la care se mai adaugă taxele şi impozitele colectate de la populaţie.

”Ideea cu zona industrială a apărut după o vizită în Germania unde am văzut cât e de important este pentru o comunitate să aibă independenţă financiară, să ai un motor financiar şi tot atunci am văzut cât de importanţi sunt banii europeni şi că la fiecare euro pe care îl atragi trebuie să pui o parte a ta. Şi atunci am zis că trebuie să găsim o soluţie, pentru că eram foarte săraci, aveam undeva la venituri proprii 70.000 de lei, nevoile erau imense şi trebuia să ne creăm ceva. Am identificat locul de atunci, avem cele 100 de hectare de păşune pe care cheltuiam 50.000 de lei ca să tăiem spinii şi nu câştigam nimic. Având în vedere poziţia geografică a terenului, lângă municipiul Alba Iulia, aproape de o cale ferată, era clar că se preta pentru aşa ceva”, spune Gheorghe Damian.

În prezent, circa 80% din bugetul local, în jur de un million de euro, este asigurat din impozitele plătite de aceste firme. Procedura iniţială după care companiile pot obţine un teren la Ciugud este concesiunea. Ulterior, pot cumpăra terenul de la primărie, însă abia după ce finalizează investiţia şi administraţia se asigură că acestea au respectat toate condiţiile impuse. Preţul este stabilit de un evaluator şi ajuge la aproximativ 15 euro pe metrul pătrat.

Printre altele, primăria cere ca sediul social să fie în Ciugud, iar investiţiile realizate să fie prietenoase cu mediul. De asemenea, primăria solicită un plan de afaceri serios din care să rezulte că firmele generează locuri de muncă.

