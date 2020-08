Alianţa USR-PLUS a depus candidaturile pentru Consiliul Judeţean Alba. Câte mandate ar putea avea în următorii 4 ani

Pentru funcţia de preşedinte candidează Mihail David, din partea PLUS. Înţelegrea dintre cele două partide prevede că USR are candidatul la Primăria Alba Iulia.

Partidul are candidaţi în 54 din cele 78 de localităţi ale judeţului. ”Venim în faţa cetăţenilor cu oameni care cred în cinste, competenţă şi meritocraţie, oameni noi, care au intrat în politică cu gânduri curate pentru a schimba în bine comunităţile noastre. Agenda noastră este formată doar din proiectele şi problemele cetăţenilor pe care vrem să le rezolvăm”, a declarat Mihail David, preşedintele PLUS Alba şi candidatul Alianţei la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Alba.





La rândul său, preşedintele USR Alba, Beniamin Todosiu, preşedintele USR Alba, a adăugat: „Încă de când am realizat această alianţă am demonstrat că politica cea mai importantă este cea pe care o faci în interesul cetăţenilor, trecând peste orgolii şi interese de partid. În acest context am decis să facem o alianţă care ne permite să fim mai puternici şi să ducem proiectele cetăţenilor în Consiliul Judeţean Alba”.

Primii zece candidaţi de pe lista USR-PLUS pentru Consiliul Judeţean Alba: Todosiu Beniamin, David Mihail, Nemeş Gheorghe – Claudiu, Rof Marius – Nicolae, Ionele Traian – Mihai, Simion Constantin – Adrian, Rascovici Viorel, Anca Elisabeta – Constanţa, Roman Roxana, Zanchettin Alberto.





Alianţa poate spera la maximum 10 mandate, ceea ce însemană un procent de 25-27%, în condiţiile în care liberalii au şanse mari să obţină din nou majoritatea în legislativul judeţean. CJ Alba are 33 de mandate de consilier, inclusiv preşedintele instituţiei.