Topul alimentelor care stimulează memoria şi concentrarea, ideale în perioadele stresante

În plin sezon al examenelor, foodpanda, cea mai mare platformă de food ordering din România, recomandă topul alimentelor care stimulează memoria şi concentrarea. Printre acestea se numară avocado, broccoli, sfecla rosie, ciocolata şi nucile.

Avocado este unul dintre alimentele recomandate în perioadele de stres intelectual datorită acizilor graşi din compoziţie, a vitaminelor B, C, E şi K, dar şi a mineralelor precum calciu, sodiu, zinc şi fier, care stimulează funcţiile creierului, ajutând la îmbunătăţirea memoriei. Îl poţi consuma în orice moment al zilei, fie în salate, în sandwich-uri sau sub formă de guacamole.

Oul este un aliment ideal pentru un mic dejun săţios şi sănătos. În plus, este bogat în colină, o substanţă similară cu vitamina B, cu rol esenţial pentru funcţionarea optimă a creierului, menţinând memoria şi concentrarea, prevenind astfel oboseala mentală.

Broccoli este cunoscut pentru aportul mare de vitamina K, C şi colină, fiind una dintre cele mai nutritive legume, cu beneficii în înbunătăţirea funcţiei cognitive. Indiferent de cum alegi să îl consumi, poate fi o excelentă garnitură pentru masa de prânz sau pentru cină.

Sfecla roşie nu mai are nevoie de nicio prezentare atunci când vine vorba de antioxidanţii pe care îi conţine. În plus, este o sursă importantă de vitamina A, C, complex de B-uri, mangan, magneziu, potasiu, iod, calciu şi fier. Sfecla, consumată în salate, sub formă de piureuri sau smoothie, îţi va oferi energia şi vitalitatea necesare pentru învăţare, îmbunătăţind circulaţia sângelui.

Spanacul este un aliment versatil şi poate fi o variantă excelentă pentru prânz sau pentru cină. În plus acesta poate fi consumat şi în salate. Luteina antioxidantă protejează funcţia cognitvă a creierului, stimulând capacitatea de concentrare, fiind substanţa care recomandă spanacul pentru perioadele în care memoria este pusă la încercare.

Peştele gras, precum somonul, sardinele, heringul sau macroul, este bogat în acizi graşi Omega3, care stimulează memoria. Ultimele studii atestă faptul că, dacă este consumat de aproximativ trei ori pe săptămână, acesta îmbunătăţeşte performanţele cognitive.

Ficatul de viţel sau de pui este o sursă importantă de fier. În organism, fierul are rolul de a transporta oxigenul către creier, influenţând pozitiv memoria şi capacitatea de concentrare.

Fructele de mare, în special crabii, sunt bogate în iod, fosfor şi lecitină, nutrienţi ideali pentru sporirea capacităţii de învăţare, prevenind dezechilibrele de memorie. Le poţi consuma în salate, la grătar sau alături de o porţie de paste.

Ciocolata neagră, cu minimum 70% cacao, conţine flavonoide, antioxidanţi benefici pentru creier, care stimulează performanţele cognitive şi îmbunătăşesc fluxul sanguin. Mai mult, consumul moderat de ciocolată neagră este asociat cu reducerea stresului în perioadele aglomerate. Ciocolata neagră este o excelentă variantă de desert sau de gustare între mese.

Nucile sunt recunoscute pentru nutrienţii sănătoşi pe care îi conţin: vitaminele C, B1, B2, B3, B5, sodiu, calciu, magneziu, potasiu, fier, fosfor şi iod, care facilitează circulaţia fluxului sanguin, ceea ce duce la îmbunătăţirea memoriei şi a concentrării. Le poţi consuma în salate, dar şi ca gustare între mese.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: