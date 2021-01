Test de cultură generală: Ceva strălucitor

1 Unde se află cel mai mare depozit de diamante din lume?

a. Africa de Sud.

b. Rusia.

c. Republica Democrată Congo.

2 Cine este autorul expresiei: „Ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici“?

a. Nietzsche.

b. Gandhi.

c. Socrate.

3 Ce obiect de studiu are ihtiologia?

a. Reptilele.

b. Peştii.

c. Ficatul.

4 Cine i-a urmat lui Leonid Brejnev la conducerea URSS?

a. Nikita Hruşciov.

b. Konstantin Cernenko.

c. Iuri Andropov.

5 Ce casă de bijuterii a creat tiara pe care a purtat-o Ducesa de Cambridge la nunta sa?

a. Piaget.

b. Tiffany & Co.

c. Cartier.

6 Ce casă de modă produce celebrele genţi Birkin?

a. Chanel.

b. Hermès.

c. Louis Vuitton.

7 Ce zeu egiptean era înfăţişat ca un bărbat cu cap de câine?

a. Osiris.

b. Amun.

c. Anubis.

8 Ce glande se află deasupra rinichilor?

a. Pituitare.

b. Adrenale.

c. Pancreatice.

9 Ce imperiu amerindian a condus Atahualpa?

a. Incaş.

b. Maiaş.

c. Aztec.

10 Ce actriţă a purtat faimosul diamant galben Tiffany, care a fost oferit spre etalare la doar două femei?

a. Catherine Hepburn.

b. Audrey Hepburn.

c. Brigitte Bardot

11 Cine a regizat filmul „Interstellar“ (2014)?

a. Alfonso Cuarón.

b. Ridley Scott.

c. Christopher Nolan.

12 Care este capitala statului Tanzania?

a. Nairobi.

b. Dodoma.

c. Maputo.

13 Ce ţară e cel mai mare producător de aur?

a. China.

b. Rusia.

c. Australia.

14 Ce înseamnă „a sublima“?

a. A trece din stare lichidă în stare gazoasă.

b. A trece dintr-o stare solidă în stare gazoasă.

c. A trece din stare gazoasă în stare solidă.

15 Unde are loc acţiunea filmului „Blood Diamond“, care îi are protagonişti pe Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly şi Djimon Hounsou?

a. Sierra Leone.

b. Nigeria.

c. Somalia.

16 Cu care dintre următoarele mamifere se înrudeşte cel mai aproape hipopotamul?

a. Tapirul.

b. Porcul.

c. Balena.

17 Unde se află sediul Pentagonului?

a. Arlington, Virginia.

b. Washington DC.

c. Fairfax, Virginia.

18 În ce provincie românească a fost domnitor Ieremia Movilă?

a. Ţara Românească.

b. Transilvania.

c. Moldova.

19 În ce provincie canadiană franceza e singura limbă oficială?

a. British Columbia.

b. Quebec.

c. Alberta.

20 Pe ce album al formaţiei Pink Floyd apare melodia „Shine On You Crazy Diamond“?

a. „The Division Bell“.

b. „The Dark Side of the Moon“.

c. „Wish You Were Here“.

21 Cine a fost Henri Cartier-Bresson?

a. Un bijutier.

b. Un fotograf.

c. Un jurnalist.

22 Ce cuvânt a inventat, în 1842, omul de ştiinţă Sir Richard Owen?

a. Fosilă.

b. Petrol.

c. Dinozaur.

23 Cine era tatăl eroului grec Hercule?

a. Zeus.

b. Poseidon.

c. Apollo.

24 Din blana cărui animal se obţine caşmirul?

a. Şinşila.

b. Capră.

c. Lamă.

25 Care este prima ţară unde se produc comercial diamantele?

a. India.

b. Sudan.

c. Brazilia.

26 Care dintre următorii preşedinţi ai SUA a fost şef al CIA?

a. George Bush Sr.

b. George W. Bush.

c. Richard Nixon.

27 Care este cel mai vestic punct al Europei continentale?

a. Boca do Inferno.

b. Boca Raton.

c. Cabo da Roca.





Răspunsurile corecte:

1. b. Rusia.

2. a. Nietzsche.

3. b. Peştii.

4. c. Iuri Andropov.

5. c. Cartier.

6. b. Hermès.

7. c. Anubis.

8. b. Adrenale.

9. a. Incaş.

10. b. Audrey Hepburn.

11. c. Christopher Nolan.

12. b. Dodoma.

13. a. China.

14. b. A trece dintr-o stare solidă în stare gazoasă.

15. a. Sierra Leone.

16. c. Balena.

17. a. Arlington, Virginia.

18. c. Moldova.

19. b. Quebec.

20. c. „Wish You Were Here“.

21. b. Un fotograf.

22. c. Dinozaur.

23. a. Zeus.

24. b. Capră.

25. a. India.

26. a. George Bush Sr.

27. c. Cabo da Roca.