FOTO Test Drive Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo AT8 - Tratament pentru depresie

Un Stelvio Q4 cu propulsor supraalimentat de 2 litri. Vizual, o caroserie care, alături de Giulia, au un acelaşi epicentru estetic. Cu un mic exerciţiu de imaginaţie, putem privi acest Stelvio la o scară ceva mai mică şi să-l numim Giulietta. O afirmaţie care ţine loc de rugăminte îndreptată spre Alfa Romeo să-şi actualizeze cât mai repede gama de modele.

Totuşi, estetic aş reproşa proporţia dintre roţi şi pasajele roţilor, chiar dacă modelul testat era echipat cu jante de 20 inch, spaţiul lăsat liber pentru cursa suspensiei lasă impresia unei maşini ”desculţe”. Al doilea detaliu inexplicabil, este legat de profilul spatelui, nu este un reproş, este doar un semn de întrebare... vizual, spatele este extrem de compact, dar ascunde o grotă de 525 litri care se numeşte portbagaj.

Fiind un model care a fost dezvoltat în paralel cu Giulia, având la bază aceeaşi platformă, evident, că în spiritul eficienţei şi a reducerii costurilor... avem şi aceeaşi planşă de bord. Singurul lucru pe care l-aş dori altfel la interior... butonul de start/stop de pe volan să fie roşu, să-mi sară în ochi. La fiecare urcare l-a volan, îmi pleca mâna în mod automat în dreapta volanului pentru a căuta butonul de start. Şi apoi aş reduce intensitatea martorilor luminoşi din portiere care îmi indică blocarea uşilor.

Pentru că Stelvio este un model senzaţional din punct de vedere al plăcerii oferite atunci când eşti la volan, nu pot trece cu vederea nici poziţia uşor mai joasă la volan decât la media SUV-urilor, senzaţie amplificată şi de linia înaltă a geamurilor laterale.

La meccanica delle emozioni

La prima vedere un propusor turbo de 2 litri pare cam rahitic pentru a putea lua în calcul vreo urma de sportivitate când vorbim despre 1.735 kg. Dar, acest Stelvio accelerează de la 0-100 km/h în 5,7 secunde şi are o viteza maxima de 230 km/h. Un propulsor de 2 litri extrem de viril, care livrează extrem de plăcut puterea. În modul Normal ai suficiente resurse, dar vei zâmbi de fiecare dată când selectezi modul Dynamic. Senzaţia este că l-ai trezit pe Taz sub capotă. Când am interacţionat prima dată cu acest motor pe circuitul Motorpark, l-am acuzat că ar fi uşor cam leneş, că nu urcă în ture atât de repede pe cât mi-aş dori. În traficul de zi cu zi, chiar şi pe drumuri virajate de munte nu am mai perceput acest minus. Italienii au ureche muzicala, sau cel puţin ştiu sa mimeze elegant acest lucru. Un propulsor de doi litri turbo nu are nativ prea multe acorduri ascunse printre cilindri, sunetul viril şi masculin perceput la interior este uşor catalizat cu ajutorul sistemului audio, dar nu este accentuat în măsura în care să pară artificial. O direcţie precisă, o punte faţă surprinzător de riguroasă şi grăbită în a urma indicaţiile celui de la volan, pentru un SUV. Subvirarea apare târziu, dar până la un punct este frumos neutralizata de sistemul de tracţiune integrala Q4. Stelvio se simte extrem de agil, nici masa nu prea o simţi din spatele volanului. O parte din dinamica excelenta vine şi din faptul că sistemul de tracţiune integrala este în esenţă o propulsie, dacă se sesizează pierderi de aderenţă poate, sistemul trimite până la 50% din cuplu spre puntea faţă. Un sistem de frânare andurant care a livrat performanţă şi consistentă, nu am sesizat urme de oboseală în cazul unei utilizări sportive. Ai nevoie de o mică perioadă de acomodare cu dozarea pedalei de frână şi cu feedback-ul primit, Stelvio este echipat cu un sistem de frânare brake-by-wire dezvoltat de Continental, sistem care elimină, în cazul unei frânări de urgenţă, clasica ”bătaie” în pedală menită a indica intervenţia ABS-ului.

În viaţa de zi cu zi, Stelvio are nevoie în mediul urban de 12-13 litri de benzină la 100 km parcurşi. Extra urban lucrurile stau mai bine, un traseu de 300 km compus din 200 km rulaj uşor sportiv, cu 80 km drum virajat de munte parcurs într-un ritm alert şi 20 km macadam au fost finalizaţi cu un consum mediu de 8,9 litri. Chiar dacă este uşor mai gurmand, recomand versiunea de 2 litri şi 280 CP. Este un pachet extrem de interesant. Poate fi SUV-ul liniştit care să parcurgă sute de kilometri în linişte, dar la distanţă de un click se află o maşină sport, cu atitudine, cu un comportament agreabil, cu un sunet, chiar dacă uşor augmentat, superb.

M-am surprins după fiecare depăşire, după fiecare repriză acompaniată de sunet şi mici şuturi mecanice provocate de urcările în treaptă gândindu-mă cât de mult s-a diluat automobilul astăzi. Adevărat, piaţa nu este formată doar din clienţi care văd trase la fiecare schimbare de direcţie, dar pentru un iubitor de modele sport, chiar şi un SUV, calibrat cu simţ de răspundere, poate reprezenta o mică evadare din anestezia cotidiană. În această perioadă, Stelvio poate fi achiziţionat cu un avans care porneşte de la 11.500 euro plus TVA, pachetul include 7 ani garanţie sau un rulaj de 150.000 km şi doi ani întreţinere gratuită.

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo AT8

Motor – turbo, L4, 1.995 cmc, 280 CP@5.250 rpm, 400 Nm@2.250 rpm. / Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune integrală permanenta / Performanţ­e – 230 km/h v. max, 0-100 km/h în 5,7 secunde / Portbagaj– 525 litri / Rezervor – 64 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.687/ 1.903/ 1.648, ampatament – 2.818/ Consum mediu declarat – 7 litri/ 100 km / Consum în test – 10,2 / Pre­ de bază – 41.560 euro