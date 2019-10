Porsche extinde gama de modele de maşini sport electrice cu Taycan 4S

Noul model este disponibil cu două tipuri de baterii, livrând până la 390 kW (530 CP) cu bateria Performance sau până la 420 kW (571 PS) cu bateria Performance Plus. După Taycan Turbo S şi Taycan Turbo, Taycan 4S este, prin urmare, noul model entry-level din serie. Modelul este echipat, în standard, cu o baterie dispusă pe un singur nivel şi o capacitate totală de 79,2 kWh. Bateria Performance Plus care se regăseşte la Taycan Turbo S şi Taycan Turbo este disponibilă opţional. Capacitatea totală în acest caz este de 93,4 kWh.

Puterea şi autonomia variază în consecinţă: cu ajutorul bateriei Performance, Taycan 4S oferă până la 390 kW (530 PS). Echipat cu bateria Performance Plus, furnizează până la 420 kW (571 CP). În ambele variante, Taycan 4S accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,0 secunde. Viteza maximă este de 250 km/h, indiferent de baterie. Autonomia este de până la 407 kilometri cu bateria Performance şi de până la 463 km cu Performance Plus (în conformitate cu WLTP, în fiecare caz) - cea mai mare autonomie din gama actuală Taycan. Capacitatea maximă de încărcare este de 225 kW (bateria Performance) sau de 270 kW (bateria Performance Plus).

Propulsorul de pe puntea spate are o lungime de 130 de milimetri şi este, prin urmare, cu exact 80 de milimetri mai scurt decât componenta de propulsie corespunzătoare de pe Taycan Turbo S şi Taycan Turbo. Invertorul controlat cu impulsuri, folosit pe puntea frontală din Taycan 4S funcţionează cu până la 300 de amperi, iar invertorul de pe puntea din spate cu până la 600 de amperi.

Cu două propulsoare permanent activate pe punţile faţă şi spate, cu alte cuvinte, cu tracţiune integrală, precum şi cu o transmisie cu două viteze pe axa spate, arhitectura de propulsie include aceleaşi aspecte tehnice principale ca şi în cazul modelelor mai puternice. Acelaşi lucru este valabil şi pentru managementul inteligent al încărcării şi aerodinamica exemplară. Cu o valoare cd de la 0,22, aerodinamica aduce o contribuţie semnificativă la consumul redus de energie, determinând astfel o autonomie crescută.

Caracteristicile distinctive ale Taycan 4S în comparaţie cu Turbo şi Turbo S includ roţile Taycan S Aero de 19 inch, optimizate din punct de vedere aerodinamic, precum şi etrierele vopsite în roşu. Şorţul frontal cu o nouă geometrie, pragurile laterale şi difuzorul posterior finisat în negru asigură o diferenţiere vizuală suplimentară. Farurile LED, inclusiv Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) sunt printre dotările standard.

În standard, Taycan 4S este dotat cu un interior parţial din piele, precum şi cu scaune frontale Comfort, cu reglare electrică pe opt direcţii.

Cu Taycan, Porsche oferă însă, pentru prima dată, şi un interior complet fără piele. Interioarele realizate din materiale reciclate, inovatoare, evidenţiază conceptul de sustenabilitate reprezentat de acest model electric.

Porsche utilizează un sistem de control conectat pentru şasiul Taycan. Controlul integrat al şasiului Porsche 4D, analizează şi sincronizează toate sistemele în timp real. Ca standard, Taycan 4S dispune de suspensie pneumatică, cu tehnologie cu trei camere, inclusiv controlul electronic al suspensiei PASM (Porsche Active Suspension Management).

Taycan 4S are frâne cu etriere cu şase pistoane pe puntea faţă cu discuri de frână din fontă, ventilate intern. Diametrul discului de frână este de 360 de milimetri pe puntea faţă şi 358 de milimetri pe puntea spate. Frânele cu patru pistoane sunt utilizate pe puntea spate.

Taycan 4S poate fi comandat imediat şi va ajunge la dealerii europeni în ianuarie 2020. Preţurile in România încep de la 110.624,78 euro – TVA-ul inclus şi echiparea specifica ţării.