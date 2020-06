VIDEO Imagini şocante şi revoltătoare în SUA. Momentul în care un poliţist este lovit din plin într-o intersecţie

O imagine şocantă vine din cartierul newyorkez Bronx. Potrivit unui filmuleţ distribuit pe reţelele de socializare şi preluat de presa americană, un poliţist a fost lovit din plin într-o intersecţie în faţa altor trecători.

„Oh, nu! Oh, Dumnezeule”, strigă o martoră la scenă, în timp ce făptaşul se face nevăzut.

O autospecială a sosit imediat la faţa locului şi l-a transportat pe poliţist la spital.

Conform Poliţiei din New York, victima este în stare gravă, dar viaţa sa nu este în pericol.

Poliţia din New York nu-i dezvăluie numele, dar afirmă că el fusese solicitat în zonă în legătură cu o serie de spargeri.

Făptaşul este căutat în continuare.

De o săptămână încoace, Statele Unite traversează cel mai tensionat episod social din acest an. Violenţele au izbucnit pe fondul unor proteste organizate în urma uciderii lui George Floyd, un afro-american, în timpul unei arestări la Minneapolis, statul Minnesota. În acest context de turbulenţe, cel puţin cinci poliţişti au fost împuşcaţi de persoane neidentificate.

Cop was just run over in NYC. Horriffic.pic.twitter.com/U8rtDQRMK1