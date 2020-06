Un vânzător din California a primit bacşişul vieţii după ce a refuzat să servească o clientă fără mască: ce vis vrea să-şi îndeplinească din banii primiţi

„Iată-l pe Lenin de la Starbucks care a refuzat să mă servească pentru că nu purtam mască. Data viitoare voi aştepta poliţiştii şi voi aduce scutire medicală”, a scris ea furioasă pe reţeaua de socializare.

După câteva ore, mesajul pe care l-a postat s-a întors împotriva sa. Mulţi navigatori i-au luat apărarea vânzătorului. Unii i-au atribuit clientei numele „Karen”, folosit pentru a desemna o femeie albă care face remarci nepotrivite.

„Eu nu-l condamn pe băiatul de după tejghea. Trebuie să urmeze regulile care-i sunt impuse de angajator”, comentează cineva. ”Nu există niciun motiv să fie umilit public un băiat care încearcă să muncească la fel ca în orice altă zi”, scrie o navigatoare pe Internet.

Mesajul postat de Amber Lynn Gilles a fost repostat de peste 40.000 de ori, până când un bărbat, Matt Cowan, îl găseşte şi propune să se strângă un fond pe site-ul GoFundMe care să reprezinte un ”bacşiş” pentru tânăr.

”Am stabilit bacşişul la 1.000 de dolari, crezând că vom avea noroc dacă ajungem la 250. Când am ajuns la 100 de dolari, am fost depăşit”, a declarat Matt Cowan la Matt Cowan, citat de Washington Post (WP).

De la incident, la 22 iunie, s-au strâns peste 60.000 de dolari (53.000 de euro), de la peste 5.000 de persoane.

Cu această sumă, tânărul vrea să-şi împlinească visul de a deveni dansator şi a lansa un program de dans, a declarat el pentru Newskeek.

Într-o postare pe Facebook, Lenin a ţinut să le mulţumească tuturor celor care l-au susţinut, povestind ceea ce s-a întâmplat.

”Am întrebat-o dacă are mască şi mi-a spus că nu are nevoie. I-am arătat recomandările destinate clienţilor, care prevăd obligaţia să poarte mască. Ea s-a enervat şi a început să nu se simtă în largul ei. A plecat, iar apoi s-a întors şi m-a întrebat cum mă cheamă. I-am spus că mă cheamă Lenin, mi-a făcut poză şi mi-a spus că are să contacteze sediul social al Starbucks”, povesteşte el.

Lui Amber Lynn Gilles nu i-a plăcut fondul destinat lui Lenin.

Într-o înregistrare video publicată pe reţele de socializare, ea spune că a primit ameninţări cu moartea. ”Eu nu l-am ameninţat, am îndemnat să i se denunţe faptele. Nu l-am ameninţat şi am primit ameninţări cu moartea, mii, este foarte înfricoşător”, declară ea.

Potrivit NBC San Diego, Amber ar fi cerut o parte a acestui fond colectat şi ar intenţiona să-l dea în judecată pe cel care l-a deschis, pe care-l acuză de defăimare.

În contextul în care povestea lui Lenin a luat amploare în comitatul San Diego, un reprezentant al mărcii a ţinut să se exprime cuprivire la gestul lui Lenin.

”Cerem respectuos clienţilor să urmeze protocoalele de securitate şi distanţare socială recomandate de oficiali din domeniul sănătăţii publice, inclusiv purtarea unei măşti faciale în timpul vizitei în magazinele noastre”, a declarat el la KGTV.