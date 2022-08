SUA: Unii democraţi susţin că Biden nu ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat de preşedinte

Cu o rată de aprobare de 38% - care a scăzut sub 50% din mai - preşedintele american în vârstă de 79 de ani a fost afectat de inflaţia puternică şi de îngrijorările alegătorilor că nu va putea satisface exigenţele preşedinţiei SUA în 2025. În luna noiembrie a anului trecut, Casa Albă a anunţat că Biden intenţionează să candideze din nou în 2024, potrivit Agerpres.



Doi reprezentanţi democraţi din statul Minnesota au formulat acest mesaj cu claritate.



"Ţara va fi bine servită de o nouă generaţie de democraţi convingători, bine pregătiţi, dinamici care vor ieşi în prim-plan", a declarat deputatul american Dean Phillips, într-un interviu acordat săptămâna trecută postului de radio WCCO la Minneapolis.



Phillips a elogiat decenţa lui Biden şi anii petrecuţi de el în serviciul public, dar a adăugat că este nevoie de o schimbare de generaţie.



Reprezentanta democrată Angie Craig, care spre deosebire de Dean Phillips candidează pentru un nou mandat pe 8 noiembrie, a declarat că este "în concert şi aliniere" cu Phillpis, potrivit Minnesota Post.



Potrivit unora dintre analişti, este posibil ca ea să încerce să se poziţioneze mai bine faţă de votanţii independenţi.



Însă sondaje de opinie recente au descoperit percepţii similare în rândul votanţilor democraţi. Un sondaj din iulie comandat de New York Times/Siena College a relevat că 64% dintre democraţi şi-ar dori un nou candidat în 2024, iar un sondaj CNN de săptămâna trecută a ajuns la concluzia că proporţia democraţilor care doresc un nou candidat este chiar mai mare, de 75%.



Activiştii partidului se raliază în mod normal în jurul preşedintelui lor, în special dacă el semnalează că îşi doreşte un al doilea mandat. Iar ei ar putea face acest lucru dacă fostul preşedintele Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, decide să candideze din nou în 2024, o posibilitate pe care a avansat-o public.



"Foamea pentru o nouă generaţie la conducere se vede. Dar foamea de a-l învinge pe Trump va conta întotdeauna mai mult. Biden este în continuare singurul nume de pe lista republicanilor sau democraţilor care a reuşit acest lucru", a spus Matt McAlvanah, un fost oficial al administraţiei Obama.



Un sondaj din iulie al Reuters/Ipsos a relevat că o treime dintre votanţii republicani cred că Trump nu ar trebui să candideze din nou. Sondajele arată că guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în vârstă de 43 de ani, este tot mai popular în rândul votanţilor republicani.



Un asistent al unui membru democrat veteran al Camerei Reprezentanţilor a declarat miercuri că diagnosticul de COVID-19 care i s-a pus lui Biden luna trecută a declanşat o conversaţie în rândul mai multor colaboratori ai reprezentanţilor democraţi despre viitorul actualului lider de la Casa Albă.



Asistentul a spus că a existat un consens general că ar fi o decizie "prostească" să se renunţe la Biden, având în vedere victoria solidă în faţa lui Trump în 2020. "Nu este ca şi cum avem o alternativă pregătită", a adăugat el.



Liderul majorităţii din Senat, Chuck Schumer, şi alţi congresmeni democraţi şi-au exprimat sprijinul pentru o candidatură a lui Biden în 2024. Alţii îşi menţin opţiunile deschise, comentează Reuters.



În timpul unei dezbateri de marţi noapte între trei democraţi care candidează pentru un mandat în Camera Reprezentanţilor din partea statului New York, reprezentanta Carolyn Maloney a spus că nu crede că Biden va candida pentru un nou mandat, când a fost întrebată dacă susţine un astfel de demers. O zi mai târziu ea şi-a declarat sprijinul pentru Biden.



Principalul ei contracandidat, reprezentantul Jerrold Nadler, a spus că astfel de întrebări ar fi mai bine să fie lăsate după alegerile de la 8 noiembrie de la jumătatea mandatului, când republicanii sunt favoriţi să obţină din nou majoritatea măcar în una dintre camerele Congresului SUA.



Aceste discuţii intervin în contextul în care Biden prezintă un bilanţ de reuşite legislative. El a semnat o lege privind modernizarea infrastructurii în valoare de 1.000 de miliarde de dolari în noiembrie, la mai puţin de un an de la începerea mandatului, un contrast puternic faţă de Trump, care a vorbit despre infrastructură timp de patru ani dar nu a reuşit să obţină adoptarea de legislaţie în acest sens.



Luna trecută, Biden a promulgat prima lege federală majoră privind siguranţa armelor în trei decenii.



Acum democraţii intenţionează să treacă o lege care prevede investiţii record pentru combaterea încălzirii globale şi un program pentru reducerea costurilor la medicamentele prescrise pentru cei în vârstă, încercând pe de altă parte să convingă companiile şi pe americanii înstăriţi să-şi plătească taxele.



Ben LaBolt, un strateg democrat şi fost purtător de cuvânt al ex-preşedintelui Barack Obama, susţine că parlamentarii democraţi ar trebui să se concentreze pe aceste câştiguri.



"Este un moment ciudat pentru apariţia unor astfel de discuţii când administraţia este în pragul unor realizări record în multe dintre principalele probleme cu care se confruntă poporul american", a spus LaBolt.