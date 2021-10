Serviciile secrete americane: Originea COVID-19, posibil să nu poată fi identificată vreodată

Într-o evaluare actualizată a cercetării, Office of the US Director of National Intelligence (ODNI) a spus că transmiterea de la animal la om şi un accident de laborator sunt două ipoteze plauzibile legat de felul în care s-a răspândit boala.

Nu au existat suficiente informaţii pentru a ajunge la o concluzie definitivă.

China a criticat raportul.

Noutăţile au fost publicate într-un raport declasificat ce reprezintă o actualizare a unei analize de 90 de zile emisă de administraţia preşedintelui Joe Biden în luna august.

Comunitatea serviciilor secrete rămâne împărţită privitor la originea coronavirusului. Patru agenţii au apreciat „neîncrezătoare” că provine de la un animal infectat sau de la un virus înrudit.

Însă o agenţie a spus că are „încredere moderată” că prima contaminare apărută la om a fost rezultat al unui accident de laborator, probabil implicând un experiment ori manipulare animală la Wuhan Institute of Virology.

Raportul arată că oficialii chinezi nu ştiau de existenţa virusului înainte de apariţia focarului în oraşul Wuhan, la finalul anului 2019. Totuşi, este remarcat faptul că Beijingul continuă să împiedice o anchetă globală şi să împărtăşească informaţii.

Autorităţile chineze au legat primele cazuri de Covid-19 de o piaţă din Wuhan, făcându-i pe oamenii de ştiinţă să considere că virusul a trecut la oameni de la animale.

Anul acesta, în presa americană au apărut articole care sugerau că există tot mai multe dovezi că virusul a apărut din laboratorul din Wuhan, probabil în urma unui accident.

În luna mai, preşedintele Biden a ordonat serviciilor secrete să ancheteze originea coronavirusului, inclusiv teoria apariţiei lui din laborator, care este respinsă de China.

„Faptul că SUA se bazează pe aparatul de servicii secrete şi nu pe oameni de ştiinţă pentru a afla originile Covid-19 este o mare farsă politică. Am sprijinit eforturile bazate pe ştiinţă de a identifica originea şi vom continua să fim angajaţi activ. Astfel spus, ne opunem ferm încercărilor de a politiza această chestiune”, a răspuns ambasada chineză de la Washington, potrivit Reuters.

De la descoperirea coronavirusului, la nivel global au fost înregistrate mai mult de 240 de milioane de cazuri de infectare şi în jur de 5 milioane de decese asociate Covid-19.