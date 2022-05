Senatorul american Chuck Schumer anunţă că este probabil ca Senatul să aprobe joi proiectul de lege care oferă finanţarea de 40 de miliarde de dolari Ucrainei

În finanţarea de 40 de miliarde de dolari este inclus ajutor umanitar şi militar. Proiectul de lege era aşteptat să fie adoptat de către Senatul SUA încă de săptămâna trecută, după ce a fost adoptat de Camera Reprezentanţilor SUA cu sprijin bipartizan, dar republicanul Rand Paul din statul Kentucky a blocat adoptarea acestui proiect de lege, relatează news.ro.

Liderul majorităţii Senatului SUA, Chuck Schumer, l-a mustrat pe Rand Paul, acesta fiind singurul parlamentar care a avut obiecţii legat de adoptarea pachetului umanitar. Schumer a precizat că este inadmisibil ca un membru din Senat să obstrucţioneze finanţarea Ucrainei, chiar dacă ştie foarte bine că nu poate să oprească adoptarea acestui proiect de lege.

”Acest lucru ar fi trebuit să fie deja făcut şi încheiat. Însă este inadmisibil că un membru al celeilalte părţi, senatorul junior din Kentucky (n.r. Rand Paul), a ales să facă spectacol şi să obstrucţioneze finanţarea Ucrainei, ştiind foarte bine că nu putea să oprească adoptarea pachetului”, a declarat Schumer.

Senate Majority Leader Chuck Schumer hits at Sen. Rand Paul (R-KY) for delaying $40 billion Ukraine aid bill:



"It is repugnant ... For Senator Paul to delay Ukraine funding for purely political motives is to only strengthen Putin's hand." pic.twitter.com/R8y5jCsfzz