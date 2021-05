O ambarcaţiune a traficanţilor de persoane a naufragiat pe coastele Californiei. Bilanţ: 3 morţi şi 27 de răniţi

Ambarcaţiunea era supraaglomerată şi transporta, foarte probabil, imigranţi ilegali când a naufragiat duminică pe coastele Californiei, lângă frontiera mexicană, spun autorităţilor locale, arată Agerpres.

„Era o ambarcaţiune a traficanţilor de persoane" despre care se presupune că încerca să introducă imigranţi ilegali în Statele Unite, a afirmat Jeffery Stephenson, purtător de cuvânt al poliţiştilor de frontieră americani, adăugând că un bărbat suspectat de pilotarea vasul a fost audiat.

„Contrabandiştilor nu le pasă de persoanele pe care le exploatează. Tot ce îi interesează este profitul. Echipamentele de siguranţă nu erau adecvate şi, evident, vasul era supraaglomerat", a adăugat el.

Incidentul s-a produs în apropiere de San Diego. Cei 27 de răniţi au fost transportaţi la spital cu răni de gravitate diferită.

Vasul naufragiat avea 12 metri. El s-a sfărâmat în urma impactului cu ţărmul. Cei aflaţi la bord s-au salvat aruncându-se în apă.

Photos taken at the scene of the boat incident today. 40’ cabin cruiser broke up along the rocks inside the surf line. The @SDLifeguards cliff rescue veh was used to extricate one patient up to street level. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG