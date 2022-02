Biden: Suntem pregătiţi să răspundem decisiv la un atac al Rusiei împotriva Ucrainei / Mesaj pentru cetăţenii ruşi: Nu sunteţi duşmanul nostru

"Statele Unite sunt pregătite, indiferent de ce s-ar întâmpla. Suntem pregătiţi să ne angajăm pe calea diplomaţiei cu Rusia şi cu aliaţii şi partenerii noştri pentru a îmbunătăţi stabilitatea şi securitatea în Europa în ansamblu. Şi suntem gata să răspundem decisiv la un eventual atac al Rusiei împotriva Ucrainei, care este încă o posibilitate foarte mare. La toate evenimentele din ultimele săptămâni şi luni, aceasta a fost abordarea noastră şi rămâne abordarea noastră acum", a spus Biden.





"Permiteţi-mi să fiu la fel de clar despre ceea ce nu facem: Statele Unite şi NATO nu reprezintă o ameninţare pentru Rusia. Ucraina nu ameninţă Rusia. Nici SUA, nici NATO nu au rachete în Ucraina. Nici nu avem planuri să le punem şi acolo. Nu ţintim poporul rus. Nu căutăm să destabilizăm Rusia. Cetăţenilor Rusiei le transmit: nu sunteţi duşmanul nostru. Nu cred că vreţi un război sângeros, distructiv, împotriva Ucrainei", a spus el.





Biden a adăugat că o invazie a Rusiei va avea un cost imens pentru Ucraina: "Responsabilitatea contează. Dacă Rusia va invada în zilele şi săptămânile următoare, costul uman pentru Ucraina va fi imens. Şi costul strategic pentru Rusia va fi, de asemenea, imens. Dacă Rusia atacă Ucraina, aceasta va fi întâmpinată cu o condamnare internaţională copleşitoare. Lumea nu va uita că Rusia a ales moartea inutilă şi distrugerea. Invadarea Ucrainei se va dovedi a fi o rană autoprovocată. Statele Unite, aliaţii şi partenerii noştri vor răspunde decisiv. Occidentul este unit. Astăzi, aliaţii noştri NATO şi alianţele noastre sunt mai unite ca niciodată", a precizat Biden, într-un mesaj transmis de la Casa Albă.





Preşedintele american a afirmat că încă nu au fost verificate informaţiile privind o retragere a unor unităţi militare din apropierea Ucrainei: "Ministerul rus al Apărării a raportat astăzi că unele unităţi militare îşi părăsesc poziţiile din apropierea Ucrainei. Ar fi bine, dar încă nu am verificat acest lucru. Nu am verificat încă dacă unităţile militare ruse se întorc la bazele lor de origine - într-adevăr, analiştii noştri indică faptul că rămân într-o poziţie foarte ameninţătoare, iar adevărul este că Rusia are peste 150.000 de soldaţi care înconjoară Ucraina şi Belarus şi de-a lungul graniţei Ucrainei şi invazia rămâne clar posibilă", a spus el.





"SUA va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO cu toată forţa. Un atac împotriva vreunei ţări NATO este un atac împotriva tuturor. Angajamentul SUA faţă de articolul 5 este sfânt şi sacru", a adăugat Biden, care a precizat că "trebuie ca diplomaţia să primească toate şansele pentru a reuşi".