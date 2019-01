Analiză. Noi probleme pentru Donald Trump. Este suspectat că a ascuns informaţii despre întâlnirile cu Vladimir Putin. Ce-i pregăteşte Congresul ?

Publicaţia care citează oficialităţi americane precizează că Donald Trump a făcut tot ce era omeneşte posibil pentru ca detaliile convorbirilor sale cu Vladimir Putin să nu se afle.

Notiţele interpretului său au fost confiscate, iar unor oficiali americani li s-a impus să nu discute detaliile întrevederilor cu alţi responsabili ai administraţiei.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat ziarului american că administraţia Trump a căutat “să amelioreze relaţiile cu Rusia”, după ce administraţia fostului preşedinte democrat Barack Obama “a urmărit o politică viciată de “resetare”, care a mimat implicarea de dragul implicării”.

Potrivit The Washington Post, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a afirmat că administraţia Trump “a impus noi sancţiuni importante, ca răspuns la activităţile maligne ale Rusiei”.

Reacţia preşedintelui american, la Fox News, după dezvăluirile făcute de The Washington Post: “Am avut o discuţie, la fel cum are orice preşedinte. Stai de vorbă cu preşedinţi din multe ţări. O fac cu toate ţările. Am avut o conversaţie grozavă, am vorbit despre Israel şi despre asigurarea securităţii Israelului şi despre multe alte lucruri şi a fost o conversaţie grozavă. Nu ascund nimic. Nici că-mi pasă”.

Ce-i pregăteşte Congresul?

O comisie a Camerei Reprezentanţilor va analiza informaţiile din presă conform cărora FBI a verificat dacă preşedintele american a lucrat pentru Rusia împotriva intereselor SUA. Anunţul a venit de la preşedintele democrat al comisiei parlamentare.

The New York Times a scris că ancheta FBI a început după ce Donald Trump l-a demis pe şeful Biroului Federal de Investigaţii, James Comey, în mai 2017.

În replică, preşedintele spune pentru Fox News despre dezvăluirile din publicaţia americană că e vorba de „cel mai insultător articol”.

Şeful Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanţilor, Jerrod Nadler, declară că această comisie “va face paşii necesari, pentru a înţelege mai bine atât acţiunile preşedintelui, cât şi răspunsul FBI cu privire la acel comportament”.

El precizează că avocaţii vor încerca să-i protejeze pe anchetatori de atacurile preşedintelui.

The New York Times a scris că oficialii FBI au devenit suspicioşi în privinţa legăturilor lui Donald Trump cu Rusia în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2016.

FBI a deschis ancheta după ce şeful Casei Albe a legat demiterea lui James Comey de o anchetă privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale americane.

Trump îl face pe fostul şef al FBI „mincinos, gunoi, copoi veros“

Donald Trump l-a atacat violent sâmbătă pe fostul director al FBI James Comey după noi dezvăluiri apărute în New York Times. "Wow, tocmai aflu în deficitarul New York Times că foştii conducători corupţi ai FBI, aproape toţi concediaţi sau forţaţi să părăsească agenţia din motive foarte rele, au deschis anchetă asupra mea, fără niciun motiv şi nicio probă, când l-am dat afara pe acest mincinos de James Comey, un adevărat gunoi,", a scris pe Twitter preşedintele SUA.

"FBI era în plină harababură din cauza proastei sale administrări sub conducerea lui Comey", a comentat sâmbătă Donald Trump pe Twitter.

"Concedierea lui Comey de către mine a fost o zi mare pentru America. Era un copoi veros", a adăugat el, evocând într-un alt tweet "şobolanii care au încercat să-i joace o festă".

"Este absurd. James Comey a fost concediat pentru că era un om de nimic şi discreditat, iar adjunctul său la vremea respectivă Andrew McCabe - un mincinos dovedit, concediat de FBI", a întărit purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders.

Donald Trump, care neagă categoric orice complicitate cu Rusia, critică cu regularitate ancheta condusă de Robert Mueller - un fost director al FBI - pe care o consideră drept o "vânătoare de vrăjitoare" şi a manipulare urmărind să-i discrediteze preşedinţia.

Ancheta rusă a dus la multiple inculpări şi la condamnarea unor apropiaţi ai preşedintelui. Fostul său avocat Michael Cohen a fost condamnat la trei ani de închisoare, în special pentru încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniilor electorale. Dar o veste proastă pentru Trump este faptul că Cohen va depune mărturie în faţa Congresului la începutul lunii februarie cu privire la activitatea sa pe lângă preşedintele SUA.

Paul Manafort, care a fost un timp director al echipei de campanie a lui Trump, a fost găsit vinovat de malversaţiuni financiare legate de activităţile sale în Ucraina, anterioare alegerilor prezidenţiale din 2016.

Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naţională al preşedintelui, a pledat vinovat că i-a minţit pe anchetatori cu privire la legăturile sale cu responsabili ruşi.