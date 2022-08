Un deputat rus a propus crearea unui bloc de ţări după modelul Uniunii Sovietice

„URSS descuraja NATO în dorinţa sa de a-şi aservi şi coloniza lumea întreagă. Consider oportună revenirea la un sistem colectiv de unificare benevolă a unor state suverane într-un bloc militaro-politic şi economic, capabil să contracareze efectiv expansiunea şi agresiunea occidentală”, a declarat deputatul rus, potrivit Agerpres.



Prototipul noii confederaţii ar putea fi Uniunea Sovietică, a afirmat el, spunând că această „uniune ar permite ţărilor să-şi păstreze şi să-şi consolideze suveranitatea” pe care SUA încearcă să o erodeze.



Parlamentarul rus a subliniat în interviul pentru RIA Novosti că, în ceea ce priveşte dimensiunile, noul bloc ar putea depăşi graniţele fostei URSS.



La ora actuală Rusia are, potrivit acestuia, capacitatea şi potenţialul de a asigura inviolabilitatea graniţelor şi securitatea noii entităţi. El nu a spus care state ar putea intra în acest „URSS 2.0”, notează publicaţia ucraineană Focus.



Noul bloc, afirmă el, va fi o uniune de membri cu drepturi egale, în care ţările îşi respectă reciproc suveranitatea şi cultura.



Ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov a declarat în iulie că preşedintele rus Vladimir Putin i-a distrus moştenirea prin declanşarea războiului pe scară largă în Ucraina.



Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Securităţii Rusiei, un apropiat al lui Putin, a declarat recent că lumea a început să ţină cont de Rusia după invazia acesteia în Ucraina, aşa cum era pe vremea Uniunii Sovietice, evocă Focus.



Secretarul de stat american Antony Blinken declarase la 9 ianuarie că, în plan geopolitic, autorităţile ruse aspiră la refacerea ordinii care a domnit în perioada URSS, ceea ce este „inacceptabil”, notează Izvestia.



La 21 ianuarie, Ministerul rus de Externe a declarat că nu vede niciun motiv pentru a se vorbi serios despre renaşterea sau restabilirea URSS, subliniind că în politica sa practică Rusia porneşte de la realităţile existente, potrivit oficiosului rus.



În acelaşi timp, preşedintele rus Vladimir Putin - pentru care căderea URSS la începutul anilor „90 a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX - a afirmat în iunie 2021 că restabilirea Uniunii Sovietice este inutilă şi inoportună. În caz contrar, Rusia s-ar putea confrunta şi cu probleme sociale care ar fi imposibil de rezolvat”, a spus Putin, citat de Izvestia.



În iunie a.c., Putin a comparat politica sa cu cea a ţarului Petru cel Mare. „Tocmai am vizitat o expoziţie dedicată celei de-a 350-a aniversări a lui Petru cel Mare. Este uimitor, dar aproape nimic nu s-a schimbat. (...) El recupera şi întărea” ţara, a spus preşedintele rus într-o întâlnire cu antreprenori ruşi.



„Din câte se pare, ne revine şi nouă să luăm înapoi şi să întărim”, a adăugat el, părând să facă aluzie la ofensiva rusă în Ucraina, potrivit AFP.



Rusia a invadat la 24 februarie Ucraina, a cărei suveranitate şi integritate teritorială avea obligaţia să o garanteze în virtutea Memorandumului de la Budapesta din 1994, într-un război brutal de cucerire, primul de acest fel în Europa după cea de-a doua conflagraţie mondială.



Declaraţiile deputatului rus intervin în timp ce Moscova se pregăteşte de anexarea noilor teritorii ocupate în urma invaziei în Ucraina prin aşa-numite 'referendumuri'.