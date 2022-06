Jurnalist de investigaţie rus, trecut pe lista urmăriţilor de către regimul lui Putin şi cu conturile bancare blocate

Conform Mediafax, dosarul deschis împotriva sa, de răspândire de informaţii false despre campania militară din Ucraina, a fost respins.

Pe site-ul ministerului de Interne rus Soldatov apare căutat în baza unui articol nespecificat din codul penal.

Jurnalistul Soldatov este expert în serviciile de informaţii ruseşti şi în funcţionarea statului de securitate al lui Vladimir Putin. Acesta este autorul cărţii „Compatrioţii: istoria brutală şi haotică a exililor, emigranţilor şi agenţilor din străinătate ale Rusiei“.

Since Russia invaded Ukraine on February 24, Soldatov has talked to different media, including RFE/RL, as an expert on the reactions of the Russian secret services to Putin's decisions concerning the war.https://t.co/JCF2BiLgWq