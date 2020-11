Un petrolier grec, avariat după explozia unei mine într-un port saudit VIDEO

Potrivit postului de televiziune Al Arabiya, coaliţlia înfiinţată la iniţiativa Arabiei Saudite pentru a lupta împotriva rebelilor huthi a anunţat că o navă comercială a suferit pagube minore în ceea ce prezintă drept un atentat dejucat.

Autoritatea britanică a comerţului maritim (UKMTO) semnalează, la rândul său, faptul că o navă a fost avariată într-o explozie, la Shuqaiq şi anunţă că anchete sunt în curs.

Petrolierul Agrari, care navighează sub pavilion maltez, este exploatat de către armatorul grec TMS Tankers, potrvit Ambrey.

”Explozia a avut loc la limita portului şi a perforat coca navei, care este în balast”, precizează compania britanică, fără să spună când au avut loc faptele.

Ambrey precizează însă că nava a ajuns la Shuqaiq la 23 noiembrie.

Huthi au revendicat luni bombardarea unei instalaţii de distribuire de produse petroliere aparţinând Aramco la Jeddah.

News story: The Aframax tanker #Agrari was "attacked by an unknown source" early this morning, while at berth in the Red Sea port of Shuqaiq, Saudi, and suffered a breach, ship management company TMS Tankers said | #OOTT#ArgusFreight report: https://t.co/DcleVTBYjh pic.twitter.com/nA8PMEMfGj