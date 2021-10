NASA propune o scală de interpretare a dovezilor privind viaţa extraterestră: Publicul este obişnuit să creadă în doar două opţiuni, „da” sau „nu”

Având în vedere interesul public ridicat pentru cercetările privind viaţa extraterestră, cercetătorii de la NASA vor ca potenţialele dovezi să fie prezentate într-un limbaj clar şi riguros pentru a nu fi interpretate în mod exagerat, eventual drept confirmări directe.

Oamenii riscă să-şi piardă încrederea în procesul ştiinţific dacă sunt lăsaţi să creadă că există viaţă extraterestră iar ulterior li se explică că prezentarea rezultatelor a fost „ambiguă sau incorectă”.

„Generaţia noastră ar putea în mod realist să spere că va fi cea care să găsească dovezi ale vieţii dincolo de Pământ. Însă acest potenţial privilegiu vine şi cu responsabilitate”, arată autorii unui nou studiu publicat în Nature.

„Magnitudinea întrebării dacă suntem sau nu singuri în Univers şi interesul public în această chestiune fac loc posibilităţii ca rezultatele să fie înţelese ca având implicaţii mai mari decât se poate susţine prin observaţii sau decât intenţionează martorii lor să comunice”, scriu cercetătorii de la NASA.

Este motivul pentru care comunitatea de cercetători ar trebui să se pună de acord asupra unor „standarde obiective” aplicate dovezilor vieţii extraterestre, dar şi asupra unor „bune practici” privind modul de comunicare a dovezilor.

„O asemenea scală ne va ajuta să înţelegem unde ne aflăm în ceea ce priveşte căutarea vieţii în anumite locaţii şi în ceea ce priveşte capacităţile misiunilor şi tehnologiilor care ne sunt de ajutor în această căutare”, a spus Jim Green, coordonatorul studiului şi cercetător principal al NASA.

Scala propusă cuprinde şapte trepte şi este alcătuită prin analogie cu scala pregătiri noilor tehnologii de zbor care sunt evaluate de la stadiul de proiect până la teste riguroase ale componentelor pentru viitoare misiuni spaţiale.

Sugestia lor este să fie concepută o scală a dovezilor care să pornească de la semnale curioase ale activităţii biologice la observaţii detaliate ca cel mai sus să fie încadrate eventuale confirmări.

Astfel orice descoperire va fi comunicată într-un limbaj precis evitând o confirmare simplistă printr-un „da” sau „nu”.





„Până acum, am setat publicul să creadă că avem doar două opţiuni: există sau nu există viaţă”, a spus Mary Voytek, şefa Programului de astrobiologie al NASA, coautorul studiului, potrivit site-ului NASA „Avem nevoie de o modalitate mai bună de a împărtăşi entuziasmul descoperirilor noastre şi de a demonstra cum fiecare nouă descoperire se bazează pe precedenta, astfel încât să putem aduce publicul şi alţi oameni de ştiinţă alături de noi în călătorie.”



Scala ar putea fi schimbată în timp pentru clasificarea mai nuanţată a diferitelor forme de viaţă sau a mediilor lor de dezvoltare pe măsură ce acestea sunt descoperite

Articolul are titlul „Call for a framework for reporting evidence for life beyond Earth” şi este publicat în Nature.