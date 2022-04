Un copil din Bucea a povestit cum un soldat rus l-a ucis pe tatăl lui pe stradă: „L-am văzut cum l-a împuşcat de două ori, în dreptul inimii”

„I-am spus că nu avem nicio armă şi că nu reprezentăm niciun pericol.

Tatăl meu a întors capul spre mine şi atunci a fost împuşcat... A fost împuşcat de două ori în piept, chiar în dreptul inimii. Apoi a căzut”, a povestit băiatul pentru BBC.

Yuri a fost împuşcat prima oară în mâna stângă, iar după ce a căzut la pământ, soldatul l-a împuşcat din nou în braţ, potrivit hotnews.ro.

„Stăteam întins pe burtă, nu vedeam nimic din ce se întâmpla în jurul meu”, afirmă băiatul.

Deşi Ruslan era deja mort, soldatul rus a tras din nou, de data aceasta în cap.

„Am avut un atac de panică, zăcând acolo cu braţul rănit sub mine. Am văzut că mâna îmi sângera", a mai spus el.

Abia după un timp, când soldatul rus a intrat în spatele unui tanc, Yuri s-a ridicat şi a fugit. A ajuns acasă, unde i-a povestit mamei ce se întâmplase.

Alla, mama lui Yuri, a povestit şi ea pentru BBC că a plecat imediat să-şi vadă soţul, sperând că Yuri se înşală şi că bărbatul fusese doar rănit. „Fiul meu m-a implorat să nu o fac. A spus că mă vor ucide şi pe mine”, afirmă Alla.

A doua zi dimineaţă, Alla i-a cerut mamei să o ajute. Purtând eşarfe albe, au mers amândouă la locul în care fusese împuşcat Ruslan. Mama ei a vorbit cu soldaţii ruşi şi au reuşit să treacă. În cele din urmă, au reuşit să ia trupul bărbatului şi să îl ducă acasă. Ruslan avea 49 de ani şi era avocat. L-au îngropat în grădina casei familiei.

Ruslan este unul din cei peste 300 de oameni din Bucha care au fost ucişi de trupele ruse, conform unui bilanţ provizoriu al autorităţilor ucrainene. Fotografii şocante cu oameni împouşcaţi pe străzi sau în subsolurile unor clădiri, unii dintre ei torturaţi înainte, au făcut înconjurul lumii. Rusia a negat însă orice atrocităţi comise de soldaţii săi în Bucha.

'I saw a Russian soldier shoot my father dead in Bucha'



