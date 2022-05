Momentul în care un tanc rusesc este distrus de o dronă ucraineană: „N-a mai rămas nimic din el” VIDEO

Imaginile au fost realizate chiar de drona care lansează bombele asupra tancului rusesc modelul T-72B3.

După lansarea primei bombe, se observă două siluete - cel mai probabil membri ai echipajului - care se îndepărtează în grabă de tanc.

Ultima bombă declanşează o explozie imensă, provocată cel mai probabil de explozia secundară a muniţiei aflate la bord şi care distruge complet tancul rusesc, potrivit Digi24.

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank was completely destroyed by three munitions dropped from a drone operated by the 93rd Mechanized Brigade of the Ukrainian army near Izium, #Kharkiv Oblast. Basically nothing left from the tank due to the detonation of ammo onboard. pic.twitter.com/LvXGIZL2Zk