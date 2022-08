„Guvernatorul” instalat de ruşi în regiunea Herson ar fi fost otrăvit de menajera sau bucătarul său

Persoanele suspecte ar fi angajaţi ai lui Volodimir Saldo, fostul primar al Herson şi şeful administraţiei civilo-militare rusă din regiunea Herson, şi anume menajera acestuia şi bucătarul care i-a pregătit masa în ziua în care a început să se simtă rău.





„La o jumătate de oră de când a terminat de mâncat, a experimentat o înceţoşare a conştiinţei, apoi i-au amorţit degetele. După alte câteva ore a leşinat. Doctorii locali i-au făcut o electrocardiogramă şi o tomografie, în urma cărora au exclus un infarct sau un atac cerebral”, a transmis administraţia de ocupaţie într-o actualizare legată de starea de sănătate a lui Saldo.





Acest colaborator ucrainean al forţelor de ocupaţie a fost apoi transportat pentru îngrijiri medicale în Crimeea ocupată de ruşi, scrie The New Voice of Ukraine.





„În prezent este la terapie intensivă cu diagnosticul de otrăvire cu o substanţă necunoscută. Rezultatele testelor vor arăta exact despre ce substanţă este vorba. Doctorii lui vor şti în câteva zile”, a relatat presa rusă.





Potrivit Euromaidan Press, care citează presa rusă, acesta ar fi fost între timp internat la Institutul Sklifasovski din Moscova şi s-ar afla în comă indusă.





El se află în stare gravă la terapie intensivă, a relatat canalul de Telegram Baza, citând surse, potrivit cărora Saldo ar fi fost preluat cu un avion special pe 6 august dintr-un spital din Crimeea unde fusese internat cu o zi în urmă.

Secţia de terapie intensivă toxicologică a institutului este rezervată pacienţilor care au fost otrăviţi cu diverse substanţe chimice şi care necesită o detoxifiere de urgenţă a organismului. Este singurul laborator chimico-toxicologic din Moscova care e dotat cu aparatură de înaltă precizie ce permite determinarea substanţelor otrăvitoare, a scris Baza.





Incidentul vine după ce un alt colaborator al ocupanţilor din regiunea Herson, adjunctul administraţiei din Nova Kahovka, Vitali Hura, a murit după ce fost împuşcat în apropierea locuinţei sale de persoane necunoscute. Canalul Nexta din Belarus a scris că asasinatul a fost comis de partizani ucraineni.