Donald Trump ajunge în Marea Britanie într-un context marcat de Brexit

Agenda pentru călătoria de o săptămână a lui Trump este în mare parte ceremonială: o vizită de stat şi o întrevedere cu Regina Elisabeta a II-a la Londra, ceremonii de comemorare a Debarcărilor din Normandia, de ambele părţi ale Canalului Mânecii şi prima sa vizită prezidenţială în Irlanda, care va include o şedere la clubul său de golf de pe coastă.





Însă preşedintele american va ajunge într-un moment precar, având în vedere că are de înfruntat o nouă rundă de eforturi făcute de democraţi pentru a-l demite şi incertitudine de partea cealaltă a Oceanului Atlantic. Premierul britanic Theresa May se va retrage din funcţie la câteva zile după vizita lui Trump şi este de aşteptat ca preşedintele francez Emmanuel Macron să folosească a 75-a aniversare a bătăliei din Al Doilea Război Mondial care a schimbat situaţia pe frontul de vest pentru a face apel la consolidarea legăturilor internaţionale pe care preşedintele american le-a şubrezit.





„Cea mai mare speranţă a mea este aceasta: preşedintele şi toţi liderii să fie concentraţi pe eroismul extraordinar al Debarcărilor din Normandia şi pe ceea ce i-a adus pe aliaţi în acea poziţie“, a spus Heather Conley, prim-vicepreşedinte al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale. „Se adună din nou nori negri în Europa şi în loc să încurajăm aceste forţe, trebuie să găsim instrumente mult mai bune pentru a le învinge“.





Trump şi familia sa vor trece prin două zile de pompă, circumstanţe şi proteste, inclusiv întâlniri cu familia regală şi o cină de stat extravagantă la Palatul Buckingham. Sunt aşteptate demonstraţii, inclusiv posibilia întoarcere a balonului care îl întruchipează pe preşedinte ca pe un bebeluş.





Acum un an, Trump a fost un invitat nepoliticos, criticând-o pe May într-un interviu, cu doar câteva ore înainte ca Air Force One să aterizeze în Anglia. A repetat isprava, de data aceasta scutind-o pe May, dar lăudându-l pe rivalul său, unul dintre pretendenţii cu şansele cele mai mari la funcţia de prim-ministru, Boris Johnson.





„Cred că Boris ar face o treabă foarte bună. Cred că ar fi excelent“, a declarat Trump pentru The Sun. „Îmi place de el. Mereu mi-a plăcut de el. Nu ştiu dacă va fi ales, care cred că e un tip bun, o persoană foarte talentată“.





Înainte să părăsească Casa Albă, duminică seara, Trump s-a amestecat din nou în treburile interne ale gazdelor sale. El a declarat pentru Sunday times că Marea Britanie ar trebui „să se retragă“ din discuţiile pentru Brexit şi să refuze să plătească cele 39 de miliarde de lire sterline, dacă nu va primi termeni mai buni de la Uniunea Europeană. Preşedintele american a menţionat că s-ar putea întâlni cu un alt politician pro-Brexit, Nigel Farage, în timpul vizitei sale, şi a susţinut că Farage ar trebui să primească un rol în ceea ce priveşte negocierile pentru Brexit.





Trump a reacţionat şi faţă de afirmaţiile primarului Londrei, Sadiq Khan, care a spus despre liderul de la Casa Albă că este „o ameninţare globală în creştere“. Trump a declarat că nu este interesat să-l întâlnească pe Khan şi că „nu am o părere bună despre el“. Preşedintele a adăugat că acesta este „geamănul“ primarului New York-ului, Bill de Blasio, care a anunţat că va intra în cursa pentru desemnarea candidatului democrat la alegerile prezidenţiale americane din 2020.





Cel puţin câteva dintre evenimentele la care va participa Trump vor fi probabil incomode. Preşedintele american, care desfiinţează sistematic politicile de mediu ale SUA, create pentru a încetini încălzirea globală, va lua ceaiul cu viitorul rege Charles, care a avertizat în repetate rânduri de pericolul pe care îl reprezintă schimbările climatice.





Într-un interviu cu The Sun, Trump şi-a exprimat părerea în legătură cu ducesa de Sussex. Meghan Markle, care a născut un băiat luna trecută şi care nu va participa la evenimentele din această săptămână, l-a criticat pe Trump în trecut, determinându-l pe acesta din urmă să declare pentru tabloid, „Nu ştiam că a fost obraznică“. El a menţionat ulterior în interviu că părerea sa e că Markle va fi „foarte bună“ ca membră a familiei regale.





Miercuri, Trump va efectua prima sa vizită prezidenţială în Irlanda. Însă ceea ce trebuia să fie o vizită de rutină cu prim-ministrul, a devenit complicată din cauza combinaţiei pe care Trump o face între îndatoririle guvernamentale şi promovarea propriilor sale afaceri. Trump va petrece două nopţi la clubul său de golf din Doonbeg. După ce Dublinul s-a împotrivit unei întâlniri aici, cele două părţi au stabilit ca Trump să se întâlnească cu prim-ministrul irlandez Leo Varadkar la Aeroportul Shannon.





Cea mai importantă parte a vizitei preşedintelui american vor fi cele două zile pentru a marca a 75-a aniversare a Debarcării din Normandia, invazia Aliaţilor destinată eliberării continentului european de sub dominaţia nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la 6 iunie 1944. Evenimentele vor începe în Portsmouth, Anglia, acolo unde invazia a fost lansată şi apoi se va muta în Normandia, Franţa.





Ziua este, de regulă, un tribut adus unităţii şi sacrificiului, depăşind orice discuţii naţionale sau politice. Însă există îngrijorări şi de o parte şi de alta a Atlanticului că Trump ar putea injecta partizanat în astfel de momente.

