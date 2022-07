Ambasada Rusiei în Regatul Unit cere spânzurarea membrilor Regimentului Azov

„Militanţii (Azov, n. red.) merită să fie executaţi, dar să nu moară prin împuşcare, ci prin spânzurare, pentru că nu sunt soldaţi adevăraţi. Merită o moarte umilitoare”, se arată în mesajul publicat sâmbătă dimineaţă.

Mesajul este însoţit de un filmuleţ în care un cuplu prezentat a fi din Mariupol susţine că suferă din cauza unor bombardamente efectuate de Regimentul Azov.

Twitter recunoaşte că mesajul încalcă politica sa privind interzicerea instigării la ură, dar precizează că îl lasă accesibil pe motiv că ar putea fi de interes pentru public.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz