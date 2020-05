VIDEO FOTO Catastrofă aeriană. Un avion cu peste 100 de persoane la bord s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din sudul Pakistanului

Un Airbus A320 al companiei PIA s-a prăbuşit vineri într-o zonă rezidenţială din apropiere de Karachi, cel mai mare oraş al Pakistanului, situat în sudul acestei ţări din Asia de Sud.

Avionul plecase de la Lahore, situat la 1.200 kilometri distanţă de Karachi.

Potrivit Deutsche Welle, care citează administraţia aviatică locală, 107 persoane se aflau la bord - 99 de pasageri şi şapte membri ai echipajului.

BREAKING: A Pakistan International Airlines plane with 107 people on board has crashed in Karachi. It is feared there may be more casualties as the plane came down on houses in the Model Colony area in the city.



Read more here: https://t.co/1YmJEDMU3D pic.twitter.com/ivYEYr1731