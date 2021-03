Teo Trandafir, faţă în faţă cu rivalul Măruţă: „Am plecat din PRO TV pentru că eram praf”. Ce spune despre Adrian Sârbu, iubit şi dietă

În 2006, Teo Trandafir a părăsit postul Pro TV, în urma unor discuţii aprinse cu Adrian Sârbu, pentru postul de televiziune Romantica, unde a devenit director şi realizator al propriului show. La numai un an diferenţă, emisiunea ei era preluată de Cătălin Măruţă. “Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, m-am dus direct în cap. Ştiam că aşa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur şi simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-azis: <o să te uit!> Aşa fac şi eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viaţă, îi uit! Tu, Măruţă, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a spus Teo, în emisiunea on-line, de pe canalul de YouTube al lui Cătălin Măruţă.

"Când l-am văzut pe Sârbu plângând lângă mine, atunci mi-am dat seama că pot să mor"

Teo Trandafir a continuat cu dezvăluirile despre Adrian Sârbu, omul care peste şase ani de la plecarea din Pro TV, avea să o salveze de la moarte. În ianuarie 2011, Teo Trandafir a fost internată de urgenţă cu diagnosticul de pancreatită acută de severitate medie, iniţial la Spitalul Elias din Bucureşti. La data de 11 ianuarie, ajutată de Adrian Sârbu, a fost transportată cu un avion privat, la Clinica AKH din Viena, unde a suportat mai multe intervenţii chirurgicale.

”Am avut cinci anestezii generale. Când l-am văzut pe Sârbu plângând lângă mine, atunci mi-am dat seama că pot să mor. Dar muream în fală. Nu mai vorbisem cu el de şase ani. Când m-am trezit după anestezii, aveam creierul gol. Nu ştiam cine sunt, dacă am copil, cine sunt părinţii mei. După 24 de ore mi-am amintit două cuvinte: George Clooney”, a mai povestit Teo.