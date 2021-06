Noua conducere TVR îl mută pe Ionuţ Cristache din prime-time. Care va fi noua oră de difuzare pentru România 9 şi ce spune realizatorul

Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro , în grila TVR 1 aprobată de Comitetul Director în urmă cu câteva zile, România 9 va fi difuzată de postul public de la ora 17.00. Ionuţ Cristache este plasat imediat după emisiunile despre minorităţi ale TVR 1 (Emisiunea în limba Maghiară luni şi marţi, Convieţuri - miercuri şi Akzente - joia).

Într-o declaraţie făcută pentru G4media.ro , Cristache a spus că a fost informat telefonic despre schimbare, fără a i se da alte explicaţii.

„Nu mi s-a comunicat oficial, în scris, că emisiunea România 9 devine România 17. Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1, Eduard Dârvariu. Mi-a spus sec: De pe 21 iunie eşti de la 17.00. Am întrebat: De ce? Mi s-a răspuns: Că aşa a vrut doamna! (n.r. Ramona Săseanu). L-am întrebat dacă a fost făcută o analiză de piaţă, care sunt argumentele, căci Romania 9, obiectiv vorbind, e lider de post, alături de jurnal în zilele în care e difuzată! Mi-a repetat că asta a fost voinţa doamnei şi dacă am nelămuriri să mă duc la dânsa! Cam asta a fost! Cumva mă aşteptam, dar mi se pare amuzant stilul! În urmă cu 5 luni acelaşi Comitet director îmi prelungea contractul, pe motiv de performanţă and so on, acum s-a schimbat conducerea … Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9! Oare de ce se numea România 9? Înţeleg că plecăm din „Minorităţi”! Din rating 0.0! Şi de aici suntem liberi la speculaţii în lipsa unor explicaţii obiective şi argumentate!”, a declarat Cristache pentru G4Media.

Realizatorul TV comnsideră că decizia noii conduceri a TVR arată rea creedinţă, pentru că contractul său cu televiziunea publică conţine clauze de audienţă, care nu vor mai putea fi respectate din cauza noii ore la care este programată emisiunea.

„Am un contract cu nişte clauze. Cel mai probabil nu o să le mai pot respecta din cauze de audienţă şi targeturi, dar mi-au plăcut tot timpul provocările! Tot înainte spre orizonturi galbene!”, a afirmat jurnalistul.

Intervalul orar ocupat până acum de România 9 va reveni emisiunii Tema Zilei, care în acest moment este o rubrică a Telejurnalului de la ora 20. Odata cu noua grilă, Tema Zilei, difuzată în prezent în jurul orei 20.30, va fi emisiune de sine stătătoare, începând cu ora 21.00.

Noua grilă de programe, cu Ionuţ Cristache de la ora 17.00, va fi lansată pe 21 iunie, scrie paginademedia.ro.

În luna aprilie, înainte de demiterea conducerii TVR în frunte cu Doina Gradea, Ionuţ Cristache declara pe post că emisiunea sa este „hărţuită politic“, după ce deputatul liberal Gigel Ştirbu a spus despre România 9 că este o „hazna“.