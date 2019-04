Mircea Zamfir este câştigătorul show-ului „Ultimul trib“: ce va face fostul gimnast cu banii VIDEO

După două luni de filmări în Madagascar şi după ce a învins 21 de concurenţi, vedete şi sportivi, Mircea Zamfir a câştigat finala „Ultimul trib“ la finalul unui traseu de 300 de metri. „Nimeni nu merita mai mult ca tine“, i-a zis Sorin Brotnei, ex-Akcent.

„Dumnezeu mi-a permis azi să câştig. Chiar dacă am participat la Ultimul Trib şi am ajuns cam Ultimul Ştirb pe aici, m-au întărit toate experienţele...cred că am câştigat foarte multă răbdare şi credinţa că pot trece peste mult mai greu decât credeam eu înainte“, a declarat Mircea Zamfir, marele câştigător „Ultimul Trib“.

„Cu siguranţă plec mai puternic din Madagascar. Dacă, până acum, ştiam despre mine că nu sunt o persoană gingaşă şi că pot să mă adaptez la diferite situaţii, faptul că am reuşit să trec prin experienţa asta, m-a întărit şi mai mult“, a spus Sorin Brotnei, după finală. „Mircică a meritat din toate punctele de vedere“, a adăugat el.

De pe podium, cu trofeul în braţe şi cecul în valoare de 100.000 de euro la picioare, Mircea Zamfir a declarat: „A fost un vis pe care, sincer, nu l-am visat! Vreau să dedic acest premiu bunului Dumnezeu, care m-a ţinut stabil, mi-a dat o familie pe care o iubesc şi care, prin această experienţă minunată, m-a făcut să înţeleg ce frumoasă e viaţa! N-am avut încredere deloc în mine, dar am mers pas cu pas, pe genunchi, până am reuşit să ajung aici. Acum am un start pentru noul meu vis, să fac ceva pentru copii. Toţi ne-am luptat, toţi am suferit împreună, am dus visul ăsta împreună! A fost un lucru incredibil şi nu pot să zic decât că mă simt un răsfăţat în viaţa asta!“

Mircea Zamfir este un sportiv român ale cărui rezultate au făcut ca imnul României să fie intonat la Campionatele Europene de gimnastică. Mircea lucrează ca instructor de aerobic şi, în plus, face parte din trupa Aeros, unde este acrobat din anul 2017. Visul său este să înfiinţeze un ONG care să sprijine familiile nevoiaşe, la fel ca cea din care el însuşi a făcut parte.

